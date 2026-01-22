Preocupan las obras inconclusas del MEC en un colegio de San Estanislao

El Colegio Nacional Sebastián de Yegros funciona como colegio técnico en varias materias, con más de 600 alumnos matriculados en cada año lectivo. Gran parte del predio es utilizado como campo experimental por los estudiantes de las diferentes secciones.

En el colegio Sebastián de Yegros y en otras 18 instituciones, en agosto de 2025, las construcciones de aulas, sanitarios y otras fueron suspendidas por presuntas irregularidades en los proyectos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), cuyo titular es Luis Ramírez. Pasaron seis meses y todo sigue parado.

Se espera, por lo menos, que para el inicio de las actividades académicas de este año haya alguna respuesta en cuanto a la fecha para el reinicio de la obra por parte del MEC.

El director del bachillerato técnico de la institución, licenciado Cristian Fernández, expresó la preocupación de la comunidad educativa y alertó sobre el peligro que representará iniciar las clases en las condiciones en las que se encuentra el colegio, entre hierros, chapas y otros materiales esparcidos en el predio. Si queda en las condiciones actuales, se convertiría en un problema para la comunidad educativa, teniendo en cuenta la gran cantidad de estudiantes que asisten a la institución, agregó.

El director mencionó que entre las obras inconclusas se encuentra un pabellón con dos aulas para el bachillerato técnico de electricidad y otro para laboratorio de Ciencias Naturales. También, una porqueriza para los alumnos del bachillerato técnico agropecuario, un vivero forestal y tres sanitarios sexados.

Las 18 obras inconclusas están distribuidas en la parte sur y norte del departamento de San Pedro, once a cargo del Consorcio MEC y siete de la empresa Ascent.

El Consorcio MEC fue adjudicado para la ampliación del Colegio Nacional de Choré, situado en el distrito de Choré; en General Aquino, el Colegio Nacional Eusebio Ayala; en Itacurubí del Rosario, el Colegio Nacional Mariscal López y San Francisco de Asís.

En San Estanislao, el Colegio Nacional Sebastián de Yegros, el Colegio Nacional San Sebastián y el Colegio Nacional San José. En Villa del Rosario, el Colegio Nacional Villa del Rosario y el Colegio Nacional Mbocayá; en General Resquín, el Colegio Nacional General Marcial Samaniego; y en Yataity del Norte, el Colegio Nacional de Barrero Pytã.

La empresa Ascent, por su parte, está encargada de siete construcciones. Estas se encuentran en el Colegio Nacional 8 de Diciembre, de 25 de Diciembre; el Colegio Nacional María Auxiliadora, en Santaní; el Colegio Nacional Matildo Adorno, en Yataity del Norte; el Colegio Nacional Estrellita, en San Vicente Pancholo; en General Aquino, el Colegio Nacional Mbarete de la colonia 4.000 Mbarete, el Colegio Nacional San Francisco y el Colegio Nacional General Elizardo Aquino.

Intentamos contactar con algún responsable de la Dirección de Planificación de Proyectos del MEC mediante llamadas telefónicas, pero no obtuvimos respuesta. Estamos abiertos en caso de que deseen referirse al tema.