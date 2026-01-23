Hambre cero: visitarán hogares para medir el estado nutricional infantil

El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) inició el 18 de enero pasado la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición (ENAN).

Se trata de un estudio a nivel nacional orientado a recopilar información sobre cómo se alimentan las familias y cuál es la condición nutricional de la población infantil y adolescente.

La encuesta se llevará a cabo en ciudades previamente seleccionadas de los departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú, Central, Caaguazú, Alto Paraná, Caazapá, Itapúa y Ñeembucú.

En esta primera etapa, el relevamiento estará enfocado en familias con niños, niñas y adolescentes que ingresarán al año lectivo en instituciones públicas. Se priorizará a hogares vinculados al programa “Hambre cero en las escuelas”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición: ¿cuál es su objetivo?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

ENAN: ¿qué información se recopilará?

Los equipos técnicos harán visitas casa por casa para recolectar datos relacionados con las condiciones sociales del hogar, los hábitos alimentarios, el nivel de actividad física y el estado nutricional. También se efectuarán mediciones corporales básicas para evaluar crecimiento y salud.

El trabajo de campo se desarrollará durante un período aproximado de un mes, pues se extiende hasta el 18 de febrero.

Las visitas serán realizadas por profesionales en nutrición pertenecientes a instituciones oficiales del área de salud. Los encuestadores estarán debidamente identificados.

Importancia de la participación ciudadana

Desde las autoridades destacan que la colaboración de las familias es fundamental, ya que los resultados permitirán diseñar y mejorar estrategias orientadas a garantizar una mejor alimentación y calidad de vida para niños y adolescentes en todo el país.

Lea más: Cámara de Alimentación Escolar reclama pago a proveedores de Hambre Cero

“Tu participación es importante para mejorar la alimentación y nutrición de la niñez y adolescencia del Paraguay”, resalta el INAN.