Finde con calor intenso: Salud recuerda que niños y bebés son muy vulnerables

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social difundió a través de sus redes sociales recomendaciones clave para enfrentar el calor intenso previsto para este fin de semana, con el objetivo de prevenir complicaciones como la deshidratación y el golpe de calor sobre todo en niños.

Entre las principales medidas de prevención, la cartera sanitaria recomienda mantener una hidratación constante, ingiriendo entre 2 y 3 litros de agua por día, incluso cuando no se tenga sensación de sed.

Asimismo, insta a evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad, específicamente entre las 10:00 y las 17:00, y a utilizar ropa cómoda, suelta y de colores claros para ayudar a regular la temperatura corporal.

Además, es importante el uso de protector solar, sombreros y anteojos de sol antes de salir, siempre.

Alerta por golpes de calor en niños

El Ministerio advierte que los bebés y niños pequeños son especialmente sensibles a los efectos del calor extremo, ya que dependen de los adultos para mantenerse frescos e hidratados.

Por ello, recalca medidas fundamentales:

Nunca dejar a bebés o niños dentro de un vehículo estacionado.

Vestir a los niños con ropa suelta, ligera y de colores claros.

Además, Salud recuerda que tampoco se debe dejar a las mascotas en el interior de automóviles, ya que también pueden sufrir enfermedades asociadas al calor.

La institución además pide buscar atención médica inmediata si un niño presenta síntomas compatibles con golpe de calor, como mareos, náuseas, escalofríos, desvanecimiento o pérdida de conocimiento.

Las autoridades sanitarias reiteran la importancia de la prevención, especialmente durante jornadas de calor extremo, para evitar cuadros que puedan poner en riesgo la salud, sobre todo en los grupos más vulnerables.