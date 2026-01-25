Cerrarán parte de Eusebio Ayala este lunes y esta es la razón

Un tramo de la avenida Eusebio Ayala permanecerá cerrado al tránsito vehicular este lunes 26 de enero, entre las 08:00 y las 16:00.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó este domingo que la clausura afectará al sector comprendido entre la calle Montanaro y la avenida Teniente Ramírez Franco, específicamente en el carril de salida de la mencionada arteria.

Según el comunicado oficial, el cierre responde a la ejecución de trabajos correspondientes al proyecto de desagüe pluvial Abasto – cuenca Itay, una obra destinada a mejorar el sistema de drenaje en la zona y reducir las inundaciones durante lluvias intensas.

Desvíos y circulación alternativa

Durante el horario de intervención, el tránsito se habilitará en doble sentido por los carriles de entrada, a fin de mantener la circulación vehicular y minimizar el impacto en la movilidad.

La PMT recomendó a los conductores circular con precaución, respetar la señalización provisoria y, de ser posible, utilizar vías alternativas para evitar demoras.

Una vez concluidos los trabajos previstos, el tránsito en ese tramo de Eusebio Ayala se iría normalizando progresivamente en los días siguientes.