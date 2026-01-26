Clausura en Eusebio Ayala: PMT duda que obras de desagüe concluyan hoy

La Policía Municipal de Tránsito de Asunción (PMT) informó que un tramo de la avenida Eusebio Ayala permanece clausurado de 08:00 a 16:00, en el marco de trabajos de infraestructura que afectan la circulación vehicular.

De acuerdo con el comunicado oficial, el cierre responde a la ejecución del proyecto de desagüe pluvial Abasto–cuenca Itay, una obra que busca mejorar el sistema de drenaje y mitigar las inundaciones durante episodios de lluvias intensas.

Daniel Cárdenas, inspector de la PMT, señaló que inicialmente estaba previsto que los trabajos concluyan en horas de la tarde, aunque aclaró que las condiciones actuales hacen poco probable que se cumpla ese plazo. “No sé si se va a terminar para hoy, lo dudo”, manifestó.

Lea más: Cerrarán parte de Eusebio Ayala este lunes y esta es la razón

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tránsito lento, pero con circulación habilitada

El funcionario explicó que la intervención afecta solo a uno de los carriles de la avenida, lo que genera tránsito más lento en la zona, aunque aclaró que la circulación vehicular se mantiene fluida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asunción: PMT admite incapacidad de controlar ingreso de transganados a Tablada

Cárdenas recordó que los trabajos debían haber finalizado en diciembre pasado, pero que, debido a la presión existente por las fiestas de fin de año, se decidió habilitar la obra pese a que aún no estaba completamente concluida.