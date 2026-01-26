Reivindicación a Stroessner: estudiantes de la UNA organizan protesta frente a la Aneaes

Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), organizan hoy una protesta para exigir la salida de José Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), por sus declaraciones sobre el régimen del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989).

Duarte Penayo, hijo del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, afirmó que el dictador Stroessner fue “benigno en materia de muerte”.

“Mató menos que los gobiernos liberales, que fue la mayor sangría del Paraguay. Frente a este período oscuro, la dictadura de Stroessner fue benigna en materia de muerte” (sic), había expresado.

Según el titular de la Aneaes, entidad encargada de acreditar la calidad de la educación superior en Paraguay, el dictador no fue un dictador. “Para mí fue un presidente constitucional”, aseguró.

Reclamo

Iván Isasi, miembro del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la UNA, manifestó que luego de que Duarte se ratificó en todas estas declaraciones, asegurando que no se plantea salir de la Aneaes, es que organizaron un mitín para hoy, frente al edificio de la Agencia en Asunción, ubicado sobre la calle William Richarson casi Incas. La convocatoria es para las 18:30.

“Nuestra conclusión es que solamente con presión social podríamos lograr que sea apartado, que este tipo de acciones tengan consecuencia. Duarte Penayo legitima totalmente esa dictadura, habla de constitucionalidad, cuando el régimen se impuso tras un golpe de Estado y luego con una constitucional totalmente amañada, mientras todo opositor y toda disidencia estaba siendo perseguida”, afirmó el joven.

El estudiante indicó que son varias las Facultades dentro de la UNA que manifestaron públicamente su repudio a la postura del presidente de la Aneaes, como los de Medicina, Filosofía, Politécnica y Ciencias Sociales.