Santiago Peña, de gira por el departamento de Caaguazú con un fuerte tinte proselitista

El presidente de la República, Santiago Peña, estuvo primero a las 9:00 horas en el barrio Constitución de esta ciudad y durante su discurso el mandatario promovió abiertamente la precandidatura a la intendencia de la concejal Raquel Albarrenga para la Municipalidad de Caaguazú, además de destacar la figura del vicepresidente Pedro Alliana como aspirante a la presidencia de la República.

De la misma forma, cuestionó duramente al intendente local, José Papu Ríos (PLRA), a quien calificó como una persona con quien no se puede trabajar y que lo único que hace es despotricar críticas hacia su gestión.

Peña insistió reiteradamente en asociar la entrega de tierras con el Partido Colorado, afirmando que la nucleación política históricamente impulsa el arraigo campesino y el acceso a una propiedad digna, repitiendo en varias ocasiones referencias partidarias ante los beneficiarios del programa estatal.

Posteriormente, en Coronel Oviedo visitó las obras de modernización de la antigua travesía de la Ruta PY02 que cruza por esta ciudad y, por último, se dirigió al barrio Maristas, donde se realizó el acto de entrega de las llaves de viviendas construidas en el marco del programa Che Róga Porã 2.0.

En el lugar, el titular actual del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja Fernández, terminó su discurso refiriendo que en las próximas elecciones para la presidencia del país se piense bien y que se elija de nuevo a un candidato que siga la misma línea política de este gobierno.

La situación deja en evidencia que actividades oficiales del Gobierno están siendo utilizadas como plataforma de posicionamiento electoral, mezclando la gestión pública con la campaña interna partidaria, en un acto que debió centrarse exclusivamente en los derechos de las familias beneficiadas.