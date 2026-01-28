Nacionales
28 de enero de 2026 - 19:30

Carapeguá: Vecinos limpian calles y organizan sorteo para financiar empedrado ante inacción comunal

Un grupo de pobladores limpia los accesos a la compañía Tajy Loma.
Un grupo de pobladores limpia los accesos a la compañía Tajy Loma.

CARAPEGUÁ. Un grupo de vecinos de la compañía Tajy Loma-Cuatro Bocas, de la ciudad de Carapeguá, salió a limpiar las calles de la comunidad ante la nula presencia de la Municipalidad en ese sector. El aporte de lugareños permitió comprar combustible para las desmalezadoras. También organizan el sorteo de una motocicleta para financiar el empedrado de dos kilómetros.

Por Emilce Ramírez

Unos 20 pobladores participaron activamente en la jornada de limpieza de los caminos de la compañía Tajy Loma-Cuatro Bocas de la ciudad de Carapeguá, ya que las cuadrillas de la Municipalidad, administrada por Luciano Cañete (ANR-HC), no llegan a las zonas rurales. Días atrás, la comunidad había comprado también ripio para mejorar el camino terraplenado de ese sector.

Luciano Cañete (ANR-HC), intendente de Carapeguá.
Luciano Cañete (ANR-HC), intendente de Carapeguá.

El trabajo de mantenimiento del camino rural se realizó por algunos días con maquinaria municipal. No obstante, las tareas quedaron inconclusos debido a que el equipo de vialidad de la comuna ya no estaba disponible.

Los vecinos organizan la rifa de una motocicleta para mejorar las calles de Tajy Loma y Cuatro Bocas del distrito de Carapeguá.
Los vecinos organizan la rifa de una motocicleta para mejorar las calles de Tajy Loma y Cuatro Bocas del distrito de Carapeguá.

Lea más: Vecinos denuncian problema de saneamiento ambiental en distritos de Paraguarí

El integrante de la Comisión Vecinal Pro Empedrado, profesor Celso Mendoza, expresó que los vecinos están cansados de no recibir los servicios básicos ni obras de inversión de la Municipalidad de Carapeguá. Ante esa situación, decidieron conformar la comisión vecinal, que está presidida por Rubén Colmán.

Explicó que los pobladores se reunieron con el intendente Luciano Cañete para gestionar el empedrado del camino vecinal, que el mismo jefe comunal, durante su campaña para llegar a la Intendencia en el año 2020, prometió concretar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dijo que, ahora, los vecinos recibieron otra promesa de Cañete. Consiste en que el proyecto de empedrado de la calle vecinal será enviado a Itaipú Binacional para evaluar su financiamiento.

Lea más: Falta de ripio frena reparación de caminos vecinales en Carapeguá

Un sector de la compañía Tajy Punta había salido a reparar y espera que llegue el empedrado.
Un sector de la compañía Tajy Punta había salido a reparar y espera que llegue el empedrado.

Mientras tanto, los vecinos venden boletas para el sorteo de una motocicleta. Cada una cuesta G. 20.000, y el objetivo es recaudar fondos para avanzar con la pavimentación, ya sea como contrapartida local o por etapas.

Los vecinos están recorriendo las compañías para ofrecer las boletas del sorteo y poder recaudar la mayor cantidad posible de fondos para realizar la obra, que contribuirá al desarrollo de la compañía Tajy Loma-Cuatro Bocas, explicó Celso Mendoza.

El intendente declaró hace unas semanas que la comuna está sin fondos para realizar reparaciones y mantenimiento de las calles. Incluso obliga a los pobladores a organizarse para proveer ripio como un condicionamiento para llevar a cabo los trabajos.