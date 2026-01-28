Concejales dejan sin quorum sesión y mantienen acéfala a la Junta Municipal

Durante el inicio de la sesión ordinaria, el concejal Arístides Genes (ANR) mocionó continuar con el desarrollo del orden del día, planteando entre los puntos prioritarios la renovación de la mesa directiva correspondiente al periodo legislativo 2026. El edil argumentó que ya se habían realizado dos sesiones sin lograr conformar la nueva conducción de la Junta Municipal, situación que mantiene paralizadas varias decisiones institucionales.

Genes recordó que, si bien el mandato de los concejales es de cinco años, la carta orgánica municipal establece que la duración de cada comisión de trabajo es de un año, por lo que consideró urgente avanzar con la conformación de las instancias legislativas para garantizar el normal funcionamiento del órgano deliberativo.

Seguidamente, el concejal Arístides Genes propuso al edil Fernando Méreles (ANR) como presidente de la Junta Municipal de Santa Rosa para el presente año, cargo que actualmente ocupa Ignacio Segovia (ANR). La moción fue secundada por la concejala Romí Ruggeri (ANR). Por su parte, la bancada liberal, a través del concejal Daniel Colman (PLRA), planteó la continuidad de la actual mesa directiva.

Bancada liberal se retiró de la sesión

Ante la falta de consenso, la bancada liberal anunció que se retiraría de la sesión si no prosperaba su propuesta, decisión que finalmente se concretó con el abandono de la sala de sesiones, dejando sin quorum la reunión ordinaria e impidiendo la votación de los puntos incluidos en el orden del día.

Tras el levantamiento de la sesión, el concejal Ignacio Segovia expresó su malestar por la situación registrada. “Lastimosamente quedamos sin quórum, se retiraron nuestros amigos de la bancada liberal. No se pudo conformar la comisión directiva de la Junta Municipal; seguramente no me quieren dar la oportunidad como candidato a intendente único por el Partido Colorado”, manifestó, señalando además que mantiene una relación cotidiana con los ediles que abandonaron la sesión.

El primer intento de conformar la mesa directiva y las comisiones asesoras correspondientes al año 2026 se había registrado en la última sesión ordinaria del 2025, sin resultados. Un segundo intento tuvo lugar en la primera sesión ordinaria del presente año, realizada el miércoles 21 de enero, pero nuevamente no prosperó. En ambas ocasiones, la retirada de la bancada liberal dejó sin quorum las sesiones ordinarias.