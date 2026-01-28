Video: reportan segundo asalto a joyería de Luque en apenas dos semanas

Un segundo asalto a una joyería fue reportado este miércoles en la ciudad de Luque. Este hecho ocurre a tan solo dos semanas de un hecho similar ocurrido en la misma cuadra.

El nuevo ataque se produjo en la joyería “Diadema Joyas” a solo 40 metros del local donde se había asaltado el 13 de enero. En ese entonces, uno de los asaltantes fue detenido a pedradas mientras intentaba huir.

El comisario Arnaldo Irala, jefe de Prevención y Seguridad del departamento Central, brindó detalles del hecho y confirmó que el asalto se registró alrededor de las 16:30, sobre la avenida General Aquino.

Modus operandi de los asaltantes

Según el relato policial, dos hombres a bordo de dos motocicletas llegaron hasta la joyería y se estacionaron frente al local que iban a robar.

Debido a la inclemencia del tiempo, ambos vestían equipos impermeables y cascos, aprovechando la lluvia para ocultar su identidad.

Uno de los delincuentes descendió del biciclo e ingresó directamente al comercio, donde redujo a la víctima y se apoderó de las joyas que se encontraban exhibidas en la vitrina por un valor de G. 4 millones aproximadamente. Posteriormente, ambos abordaron nuevamente sus motocicletas y huyeron rápidamente del lugar.

Local abierto hace un mes

De acuerdo con la declaración de la víctima a la Policía Nacional, el comercio había sido inaugurado hace aproximadamente un mes, tiempo en el cual ya fue blanco de la delincuencia.

La Policía analiza imágenes de cámaras de seguridad del área y realiza patrullajes preventivos para dar con los responsables del nuevo asalto.