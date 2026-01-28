Elecciones municipales 2026: TSJE recuerda fecha límite a movimientos internos

Hoy miércoles, es la fecha límite para comunicar a la Superintendencia de Bancos, dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), sobre los movimientos internos de las diferentes organizaciones políticas, informan desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). La comunicación se realiza vía correo electrónico.

Se trata de la Resolución TSJE por la cual se reconoce a los movimientos internos de las diferentes organizaciones políticas, a los efectos de la circularización a las entidades financieras de plaza.

Otro ítem del cronograma electoral

El siguiente ítem del cronograma electoral indica que el viernes 30 de enero es la fecha límite para la acreditación de los representantes técnicos designados por las organizaciones políticas para participar de las etapas de auditoría de la máquina de votación y los softwares.

El TSJE acreditará hasta dos representantes técnicos por partido, movimiento político y concertación, designados y comunicados por los Tribunales Electorales de las organizaciones políticas.

Las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas, se llevarán a cabo el domingo 7 de junio y las elecciones municipales el domingo 4 de octubre del presente año.