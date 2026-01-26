El TSJE recibirá US$ 37 millones más que en las municipales del 2021

En 2020, las elecciones municipales se postergaron debido a la pandemia coronavirus y los comicios se realizaron un año después, en 2021.

El entonces Ministerio de Hacienda, hoy de Finanzas y Economía, presupuestó al ente un total de G. 653.163 millones para dicho ejercicio fiscal a fin de renovar autoridades municipales.

Dentro del total en el presupuesto 2021 del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en el rubro de “servicios personales”, que van desde el “salario” hasta el “subsidio por salud” entre otros cuestionados privilegios, se destinaron más de G. 635.176 millones.

En el rubro de alquiler de “equipos de computación” se gastaron más de G. 119.100 millones por el arriendo de las máquinas de votación.

Sobre el aporte estatal a partidos políticos se gastaron más de G. 35.000 millones y el subsidio a los partidos fue reducido de G. 7.904 millones.

2021 vs 2026

En cambio la cifra del presupuesto para este año de elecciones municipales se disparó (Ver el cuadro).

Se programó un total de G. 904.550 millones, que equivalen al cambio actual en unos U$S 133 millones.

Al comparar el monto con el presupuesto del 2021 se aprecia una diferencia de G. 251.387 millones que al cambio actual son US$ 37 millones más que en las últimas elecciones municipales.

En el rubro de “servicios personales”, para salarios y otros beneficios, la Justicia Electoral recibirá este año G. 93.688 millones más que el monto recibido en 2021.

En cuanto al “subsidio” a los partidos políticos, este año las agrupaciones recibirán G. 31.104 millones extra que en 2021.

En las últimas elecciones municipales post pandemia el monto fue de G. 7.904 millones y en 2026 la cifra s de G. 39.008 millones.

Contratados

En años electorales, el TSJE acostumbra a elevar desproporcionadamente la cifra de empleados temporales o “contratados”, cupos de políticos en campaña que actúan como operadores políticos.

Para octubre de 2024 la Justicia Electoral contaba con 5.497 funcionarios permanentes, de los cuales 1.466 fueron seleccionados para tener un incremento salarial. En el mismo informe se registraba 1.487 contratados, de los cuales 1.287 eran “jornaleros” y 209 “profesionales”.