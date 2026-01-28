Refuerzan lucha contra el dengue ante baja vacunación

En el marco de la campaña “Esyryry ñati’ũ” contra el dengue, zika y chikunguña, funcionarios de la Municipalidad de Asunción, el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) realizan hoy una minga ambiental en barrio Obrero.

El jefe operativo de la Dirección de Riesgos de Asunción, Eduardo Olmedo, informó que los trabajos incluyen la desactivación de 60 manzanas en barrio Obrero, con recorridos en cada casa.

“El eje es eliminar los criaderos de mosquitos y desactivar los vertedores clandestinos”, indicó.

La minga tenía previsto arrancar a las 07:45, por lo que las instituciones involucradas solicitaron a la ciudadanía permitir el ingreso de los trabajadores a las viviendas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Solo el 3% de la población infantil se ha vacunado contra el dengue

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Barrios con mayor índice de infestación larvaria

Olmedo señaló que los barrios con mayor índice de infestación larvaria son Santa María, Banco San Miguel, Santa Ana, Itay, Tablada Nueva, Terminal, San Juan y San Pablo, de los 68 barrios de Asunción. A estos se suman Barrio Obrero, Roberto L. Petit y San Vicente.

Agregó que la capital está dividida en 14 estratos, siendo el 11 el que presenta el mayor índice de infestación y comprende a los barrios San Pablo, Hipódromo y Terminal.

Temporada de mayor riesgo y llamado a la prevención

La temporada de mayor riesgo arranca en diciembre, continúa en enero y febrero, mientras que alcanza su pico en marzo, según explicó el funcionario.

“Estamos en una época que podemos hacer los trabajos para que puedan disminuir los índices”, dijo.

Indicó que las altas temperaturas y las lluvias propias de esta temporada favorecen la proliferación larvaria del mosquito Aedes aegypti.

“El dengue no empieza en los hospitales, sino en la casa, con los criaderos de mosquitos”, subrayó.

Bajo número de casos, pero alerta sanitaria vigente

Olmedo destacó que las tareas de desactivación y eliminación de criaderos que se vienen realizando desde diciembre se reflejan en los bajos números actuales de pacientes con dengue, en comparación con el promedio histórico de los últimos años.

Sin embargo, insistió en la necesidad de sostener las acciones preventivas para evitar un aumento de casos en los próximos meses.

Lea más: Asociación de víctimas de dengue pide acciones coordinadas para evitar más muertes

Según cifras del Ministerio de Salud Pública, de las 70.000 vacunas dobles disponibles contra el dengue, apenas cerca de 900 niños fueron inmunizados hasta el momento.