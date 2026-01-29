Anuncian auditoría médica al IPS tras muerte de paciente luego de falla de equipos

Compañeros y allegados de Bruno Vázquez, trabajador del medio de comunicación Unicanal, denunciaron que el hombre que ingresó por problemas cardiacos al Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) falleció ayer debido a que equipos médicos necesarios para practicarle un cateterismo de urgencia no estaban funcionando.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el doctor Roberto Melgarejo, titular de la Superintendencia de Salud, anunció que su institución dará inicio a una auditoría médica en el Hospital Central del IPS a consecuencia de ese caso.

Dicha auditoría tendrá como fin analizar todos los procedimientos llevados a cabo en el hospital desde el ingreso del paciente a fin de “evaluar la calidad, oportunidad y seguridad de la atención médica”, y emitir recomendaciones según los hallazgos.

“Nosotros analizamos procedimientos y procesos; muchas veces estos no ocurren”, dijo Melgarejo.

IPS admite falencias

El gerente de Salud del IPS, doctor Diego León, admitió hoy en conversación con ABC las falencias que arrastra el principal centro médico de la previsional.

Allegados de Vázquez denunciaron también que la familia del fallecido se vio obligada a adquirir insumos médicos por un valor de unos 11 millones de guaraníes para su tratamiento, al no estar estos disponibles en el hospital.