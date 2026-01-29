Crisis institucional y disputa política traban funcionamiento de la Junta de Santa Rosa

Tras un nuevo intento fallido de conformar la mesa directiva y las comisiones de trabajo, la concejala Romí Ruggeri explicó que la bancada colorada respetó la postura inicial de sus colegas liberales, quienes en la primera sesión ordinaria de 2026 anunciaron que analizarían el nuevo escenario del cuerpo legislativo.

El problema se originó luego de que el actual presidente de la Junta, Ignacio Segovia (ANR), manifestara que no continuaría ejerciendo el cargo.

Ruggeri relató que, ante la expectativa de un cambio de postura por parte de la bancada liberal y la presentación de un nombre alternativo, finalmente no hubo avances.

Según indicó, los ediles liberales insistieron en mantener la misma mesa directiva y, al no prosperar su propuesta, abandonaron la sala, dejando sin quórum la sesión. Esto impidió la conformación tanto de la nueva mesa directiva como de las distintas comisiones.

En ese contexto, la concejala señaló que el intendente Jacquet remitió una solicitud de ampliación presupuestaria por casi 3.900 millones de guaraníes. Advirtió que, debido al conflicto interno de la Junta Municipal, existe el riesgo de que el pedido tenga sanción ficta, ya que no podría ser estudiado dentro de los plazos establecidos.

El presupuesto inicial aprobado para el ejercicio fiscal 2026 ronda los 13.000 millones de guaraníes.

Ruggeri también manifestó que no existe claridad sobre el destino de los recursos solicitados, provenientes de “royalties”, del Fondo Nacional de Alimentación Escolar y recursos propios. Cuestionó si los fondos serán invertidos en beneficio de la comunidad o utilizados como respaldo político en el marco de la campaña previa a las elecciones municipales.

Por su parte, el intendente Rubén Jacquet defendió el pedido de ampliación presupuestaria y aclaró que los recursos corresponden a un remanente del ejercicio fiscal 2025, aunque fueron percibidos recién en el presente año.

Explicó que la normativa impide utilizar fondos de ejercicios anteriores sin una ampliación presupuestaria previa y cuestionó las críticas recibidas en torno al tema.

De acuerdo con una nota enviada por el Ejecutivo a la Junta Municipal, gran parte de los recursos solicitados se destinarán a obras en ejecución correspondientes al ejercicio 2025. Entre ellas se cita la construcción de empedrados y veredas unificadas, la instalación de un tanque de agua elevado, la ampliación de la red de agua potable y la construcción de un puente sobre el arroyo Karẽ.

Asimismo, se detalla que los fondos provenientes del FONAE serán utilizados para el mejoramiento del Colegio Nacional Santa Rosa, la construcción de una cocina-comedor en la Escuela Virgen del Pilar, la edificación de un aula inicial en la Escuela San Blas y la construcción de pistas deportivas en el Colegio Nacional y en la Escuela Alcibíades Ibáñez Rojas.

