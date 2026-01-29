Muerte en IPS expone un sistema sanitario obsoleto, advierte la Superintendencia de Salud

La muerte de un paciente en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social indignó en las redes sociales y abrió debate sobre las deficiencias del sistema de salud. El superintendente de Salud, Roberto Melgarejo, anunció la apertura de una auditoría integral ante la presunta negligencia que habría derivado en el fallecimiento de un asegurado.

El caso corresponde a Bruno Vázquez, trabajador del canal Unicanal, quien ingresó al hospital por un cuadro cardíaco y, según denunciaron familiares y colegas, falleció debido a que los equipos necesarios para realizarle un cateterismo de urgencia no se encontraban operativos.

Melgarejo explicó que, conforme a lo que establece la ley, la Superintendencia dispuso una auditoría técnica y científica para analizar en detalle la atención brindada al paciente. Para el efecto, se designó un equipo de seis auditores médicos y profesionales de otras áreas, quienes revisarán la documentación del IPS y todos los datos disponibles.

“El objetivo es realizar un análisis objetivo, en busca de la verdad. Si se detectan debilidades, estas serán reportadas”, señaló. El plazo inicial para la conclusión del informe es de 30 días.

El caso generó críticas al sistema

El superintendente reconoció su indignación ante el hecho y subrayó que este tipo de situaciones no son aisladas. Recordó que diariamente se registran fallecimientos por causas evitables, como demoras en cirugías, falta de medicamentos o retrasos en tratamientos oncológicos, lo que incrementa el riesgo de mortalidad.

En ese contexto, sostuvo que el sistema de salud paraguayo se rige por una ley “obsoleta y vetusta”, con más de 30 años de vigencia, que nunca fue aplicada de manera integral y que hoy resulta inaplicable desde el punto de vista técnico y financiero.

Melgarejo llama a una reforma estructural

Melgarejo instó a la clase política y a los responsables del sistema sanitario a impulsar una reforma profunda del sistema nacional de salud. Señaló que el proceso de transformación debería proyectarse a un plazo de cinco a siete años y adaptarse a los cambios acelerados de la medicina, las nuevas tecnologías y las patologías emergentes.

“Siempre habrá fallecimientos en los hospitales, pero lo que no podemos permitir es que las debilidades del sistema adelanten esas muertes”, afirmó.

Añadió que la Superintendencia no busca encubrir a nadie y que su rol es aportar elementos técnicos que ayuden a esclarecer los hechos, mientras que las eventuales responsabilidades penales corresponden al Ministerio Público.

Finalmente, aseguró que las autoridades del IPS se pusieron a disposición para entregar toda la documentación requerida y que, una vez concluida la auditoría, se informarán los resultados de manera transparente.