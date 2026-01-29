¿Por qué buscan suspender habilitación de estación de servicios en Costanera Sur de Asunción?

En su sesión de ayer miércoles, la Junta Municipal de Asunción solicitó al intendente Luis Bello (ANR, Partido Colorado) suspender la habilitación y auditar los permisos otorgados para una nueva estación de servicios y expendio de combustible que está siendo construida en la avenida Costanera Sur, cerca del acceso de la calle Colón.

Tanto concejales oficialistas como opositores solicitaron una revisión de las condiciones legales del proyecto ante la posibilidad de que hayan ocurrido irregularidades en el otorgamiento del permiso para la instalación de la estación del emblema Petropar, a cargo de la empresa Sacco S.A., que fue autorizada en 2023 por el entonces intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR).

Además de las posibles irregularidades burocráticas, un motivo de preocupación sobre la estación de servicios en la Costanera Sur es su proximidad con la laguna Tacumbú, considerada reserva ambiental, y con el arroyo Mburicá, cuyas aguas podrían ser contaminadas en caso de que ocurran filtraciones en los tanques de combustible.

Asunción tiene en promedio una estación cada cinco cuadras

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el concejal municipal asunceno Javier Pintos (ANR) señaló que existe también una controversia sobre a quién pertenece el predio en el que se está construyendo la estación, con la posibilidad de que el terreno pertenezca al Ministerio de Defensa Nacional.

El concejal Pintos recordó que Asunción, una ciudad con una superficie de aproximadamente 117 kilómetros cuadrados, tiene alrededor de 200 estaciones de servicio, un promedio de una estación cada 580 metros.

Si bien enfatizó que la instalación y operación de estaciones de servicios es una actividad comercial lícita, las características de sus operaciones y los riesgos ambientales que estas conllevan obligan a establecer restricciones y medidas de mitigación ambiental que, según opinó, solo se han implementado de forma “mínima” e insuficiente.

Destacó también que, en general, la instalación de nuevas estaciones de servicios, especialmente en zonas residenciales, suele generar amplio rechazo de los vecinos.

El edil asunceno subrayó que es necesario buscar un “equilibrio” entre la protección a la actividad comercial, al medio ambiente y a la ciudadanía.

La construcción de la estación en la Costanera Sur fue autorizada por la Municipalidad de Asunción meses antes de que el presidente Santiago Peña firmara un decreto que prohíbe la habilitación de nuevas estaciones de servicios en zonas urbanas.