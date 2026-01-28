Costanera Sur: Junta pidió a Bello que suspenda habilitación de estación de servicio

La Junta Municipal de Asunción, en sesión ordinaria de hoy, miércoles, convocó a integrantes del Gabinete del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), para dar cuentas de la polémica instalación de una estación de servicios sobre la Costanera Sur de la capital. Estuvieron presentes Jorge Sabaté, director de Asuntos Jurídicos, Nicolás Chaparro, de Obras Particulares, Fredis Estigarribia, de Gestión Ambiental, y Ricardo Servián, jefe del Departamento de Aprobación de Planos.

Lea más: Vecinos de Trinidad celebran la suspensión de la construcción de estación de servicio

Concejales oficialistas y opositores exigieron revisar las condiciones legales del proyecto ubicado en un predio de la Primera División de Infantería, en el acceso a la costanera desde Colón. La principal preocupación es la posible irregularidad en el otorgamiento de permisos. De confirmarse anomalías, los concejales pidieron que la Intendencia no conceda los permisos para que la estación empiece a operar.

La autorización municipal para la construcción de la gasolinera fue dada en 2023 por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). El 11 de enero de 2024, dos meses antes de que Santiago Peña (ANR-cartista) emitiera el Decreto N° 1.400 por el cual suspendió la habilitación de nuevas estaciones de servicio en zonas urbanas, el Ministerio del Ambiente (Mades) aprobó declaración de impacto ambiental para la instalación de esta estación de servicio en la Costanera Sur.

En junio de 2024, a pedido del concejal Pablo Callizo (PPQ), se había convocado a autoridades del Gobierno Nacional y Municipal para averiguar acerca de esta edificación. Entonces, concejales de la oposición habían criticado posibles violaciones a ordenanzas y leyes que protegían la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A metros de la Laguna Tacumbú

El proyecto, cuya edificación está prácticamente concluida, está emplazado a pocos metros de la Laguna Tacumbú, un área considerada reserva ambiental por los concejales de la ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según consta en la Declaración de Impacto Ambiental N° 58/24, por la que se autorizó este proyecto, el predio está a 30 metros de la laguna Tacumbú y a 65 metros del arroyo Mburicá.

Lea más: Nueva estación de servicio frente a laguna Tacumbú: Junta convoca a autoridades del Gobierno

El concejal Miguel Sosa (ANR-cartista) calificó la situación como muy peligrosa para los pobladores del barrio Tacumbú debido al riesgo de posibles filtraciones. Manifestó que cualquier pérdida en los tanques subterráneos afectaría directamente a las familias de la zona y a la biodiversidad local.

Servián, el jefe del Departamento de Aprobación de Planos dijo que la Dirección de Catastro de la Municipalidad verificó que la obra se encuentra a más de 100 metros de la laguna y del arroyo, cumpliendo así con la distancia mínima establecida en la Ordenanza N° 7/11.

Sin autorización ambiental

Fredis Estigarribia, director de Gestión Ambiental, aclaró que la gasolinera todavía no cuenta con la habilitación ambiental municipal correspondiente. Informó que su departamento está revisando minuciosamente toda la documentación presentada por la empresa para detectar posibles vicios.

Aseguró que se realizará una verificación in situ para garantizar que se respeten todas las medidas de mitigación de impacto ambiental. Pese a tener licencia del Mades, la comuna tiene la potestad de negar el funcionamiento si el informe local resulta desfavorable.

Lea más: Concejala afirma que amarradero en el corazón el Banco San Miguel no debería estar ahí

Jorge Sabaté, director jurídico, manifestó que tras recibir las notas de la Junta se han solicitado informes detallados a diversas áreas. Afirmó que su dirección tiene un norte claro de actuar conforme a derecho y recomendó revisar exhaustivamente los alcances de la concesión.

Sabaté garantizó que si el permiso fue otorgado de mala manera, no dudará en aconsejar al intendente Bello su revocación definitiva. Reconoció que la estación ya está terminada, pero subrayó que eso no impide anular los permisos si se comprueban irregularidades.

Decreto no alcanza

Respecto al Decreto N° 1400 del Ejecutivo, que suspende nuevas estaciones durante 5 años, los funcionarios aclararon que este caso es una excepción legal. Indicaron que el trámite se inició antes de la emisión de la normativa de Santiago Peña, por lo que no es retroactiva.

No obstante, los ediles insisten en que la saturación de estaciones en Asunción ya es un problema grave de salud pública. El concejal Javier Pintos (ANR-independiente) estimó que hay unas 200 estaciones en la capital, lo que equivale a una cada 585 metros lineales.

Lea más: Asunción: once concejales cómplices de Nenecho buscan el “rekutu”

Pintos y Callizo criticaron la “doble vara” de los fiscalizadores municipales, quienes suelen ser muy estrictos con las obras pequeñas. Denunciaron que mientras se persigue a vecinos por arena en la vereda, esta gran construcción avanzó sin intervenciones previas visibles.

Los ediles cuestionaron cómo una obra de tal magnitud en la Costanera Sur pudo pasar desapercibida para el departamento de fiscalización de obras y pidieron explicaciones sobre si hubo algún control real en el sitio durante los últimos meses de intensa actividad constructiva.

La estación

El concejal Miguel Sosa expuso una controversia sobre la titularidad del terreno asegurando que el predio pertenece a la propia Municipalidad. Sin embargo, desde el Ejecutivo municipal informaron que los documentos presentados señalan que el inmueble es propiedad del Ministerio de Defensa.

La firma Sacco SA figura como locataria del espacio físico, operando bajo el emblema de la estatal Petropar. La aprobación municipal original data del año 2023. El concejal Callizo denunció que la empresa no renovó la resolución, por lo que estarían construyendo sin los papeles en regla.

Lea más: Ortega denunciará a 14 concejales colorados por préstamo millonario en Asunción

Ricardo Servián, de Aprobación de Planos, respondió que la vigencia se extendió porque el inicio estaba sujeto a la licencia del Mades. Explicó que, tras obtener el permiso ambiental en 2024, la Dirección de Asuntos Jurídicos validó nuevamente el expediente municipal.

Como resultado de la convocatoria, los concejales solicitaron formalmente la suspensión inmediata de cualquier obra o trámite de habilitación pendiente. También exigieron un listado completo de todas las estaciones habilitadas y en proceso de trámite dentro del territorio de Asunción.