Cuestionan falta de ambulancias en playas de Encarnación, luego de viralización de video

Las autoridades de la Municipalidad de Encarnación respondieron a cuestionamientos en redes sociales, donde se expuso la falta de ambulancias en la playa San José. El episodio ocurrió este miércoles, cuando un adolescente con epilepsia tuvo un episodio en la arena y requirió traslado a un hospital.
El menor fue auxiliado en una patrullera de la Policía Nacional ante la falta de disponibilidad de una ambulancia. Según la gerencia de la playa San José, el afectado recibió atención de primeros auxilios antes de ser derivado al Hospital General de Itapúa.
El video que captaron quienes estuvieron en el momento fue viral en redes sociales, donde reclamaban la disponibilidad de una ambulancia en el lugar. Habitualmente está disponible durante el fin de semana y en eventos, según describieron los visitantes.
Disponibilidad de ambulancia
El director de Salud de la Municipalidad, doctor Guido Haurón, explicó que están a disposición los móviles del Hospital Pediátrico Municipal de Encarnación, pero no pueden estar todo el tiempo en la playa.
Afirmó que tienen una sala de enfermería en las tres playas para brindar primeros auxilios y que coordinan con Salud y el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) en casos de necesidad de traslados.
Habitualmente se encuentra el móvil entre semana durante las tardes, pero en ocasiones responde a necesidades del Hospital Pediátrico, cuando son requeridos traslados.
Afirmó que se encuentran a pocos minutos unidades del Hospital Regional de Encarnación y del propio SEME, que deben estar a requerimiento ante episodios en cualquiera de las playas de la ciudad.