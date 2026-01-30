Nacionales
30 de enero de 2026 - 12:36

Cuestionan falta de ambulancias en playas de Encarnación, luego de viralización de video

Tras un episodio hecho viral en redes sociales, en el que un adolescente con epilepsia fue auxiliado por una patrullera en una playa de Encarnación, surgieron cuestionamientos sobre la disponibilidad de un móvil de traslado en sitios de alta afluencia en la ciudad. La Municipalidad argumenta que existe una ambulancia, pero que no permanece las 24 horas en el sitio, debido a que responde a necesidades del Hospital Pediátrico Municipal.

Por Sergio González

Las autoridades de la Municipalidad de Encarnación respondieron a cuestionamientos en redes sociales, donde se expuso la falta de ambulancias en la playa San José. El episodio ocurrió este miércoles, cuando un adolescente con epilepsia tuvo un episodio en la arena y requirió traslado a un hospital.

El menor fue auxiliado en una patrullera de la Policía Nacional ante la falta de disponibilidad de una ambulancia. Según la gerencia de la playa San José, el afectado recibió atención de primeros auxilios antes de ser derivado al Hospital General de Itapúa.

El video que captaron quienes estuvieron en el momento fue viral en redes sociales, donde reclamaban la disponibilidad de una ambulancia en el lugar. Habitualmente está disponible durante el fin de semana y en eventos, según describieron los visitantes.

Lea más: Conciertos, carnaval, playa y teatro este fin de semana en Encarnación

Disponibilidad de ambulancia

El director de Salud de la Municipalidad, doctor Guido Haurón, explicó que están a disposición los móviles del Hospital Pediátrico Municipal de Encarnación, pero no pueden estar todo el tiempo en la playa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cuestionan falta de ambulancias en playas de Encarnación
Las playas de Encarnación cuentan con una enfermería para primeros auxilios.

Afirmó que tienen una sala de enfermería en las tres playas para brindar primeros auxilios y que coordinan con Salud y el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) en casos de necesidad de traslados.

Habitualmente se encuentra el móvil entre semana durante las tardes, pero en ocasiones responde a necesidades del Hospital Pediátrico, cuando son requeridos traslados.

Afirmó que se encuentran a pocos minutos unidades del Hospital Regional de Encarnación y del propio SEME, que deben estar a requerimiento ante episodios en cualquiera de las playas de la ciudad.