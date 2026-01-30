Cuestionan falta de ambulancias en playas de Encarnación, luego de viralización de video

Tras un episodio hecho viral en redes sociales, en el que un adolescente con epilepsia fue auxiliado por una patrullera en una playa de Encarnación, surgieron cuestionamientos sobre la disponibilidad de un móvil de traslado en sitios de alta afluencia en la ciudad. La Municipalidad argumenta que existe una ambulancia, pero que no permanece las 24 horas en el sitio, debido a que responde a necesidades del Hospital Pediátrico Municipal.