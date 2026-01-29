Conciertos, carnaval, playa y teatro este fin de semana en Encarnación

La capital de Itapúa es considerada por miles de personas como la principal opción turística en la región, privilegiada por quienes realizan turismo interno. Las paradisíacas playas invitan a un momento de relajación a orillas del río Paraná, pero también se prepara una gran agenda de actividades para todos los gustos, para que el turista encuentre su espacio durante su estadía por la “Perla del Sur”.

La agenda cultural propone dos obras de teatro en cartelera para el viernes. Una de ellas se desarrolla en el marco del “Teatro de Verano”, que propone la adaptación de la obra “Sueño de una noche de verano”, de William Shakespeare. Se desarrollará desde las 20:30 en el Centro Municipal de Artes (Cema). Las funciones están proyectadas para los próximos viernes 6 y 13 de febrero, y sábados 14, 21 y 28 de febrero.

Entretanto, la obra “Enredadas”, de la academia Rocemi, continuará con su siguiente función, también el 30 de enero, para seguir el 6 y 13 de febrero. Se trata de una comedia de coproducción entre Paraguay y Argentina que llegó a Encarnación con una temporada de cinco funciones entre enero y febrero de 2026, en el Auditorio Paraná, ubicado sobre Jorge Memmel esquina Mariscal Estigarribia. Las entradas tienen un costo a partir de G. 30.000 para estudiantes y G. 50.000 para público general.

Además de las bellas playas encarnacenas, todos los museos y atractivos turísticos permanecen disponibles durante la temporada alta de verano en la ciudad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Club de Clubes, por su parte, habilita nuevamente el “Espacio Carnaval”, en el estacionamiento del Centro Cívico Municipal “Mario y Betti Pérez”. Se trata de un espectáculo al estilo batalla callejera, en donde batucadas, comisiones y figuras de los clubes hacen una presentación de competencia como previa al gran carnaval. Está previsto para todos los viernes de las tres fechas restantes del Carnaval Encarnaceno, a partir de las 21:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Encarnación es turismo, playa, verano y vacaciones

Música y Carnaval

Entre las actividades destacadas para este fin de semana se encuentra la actuación del popular grupo argentino de cumbia Damas Gratis, quienes brindarán un espectáculo de acceso libre y gratuito en la Costanera de Encarnación, al costado de la playa San José.

El evento será el sábado, a partir de las 22:00, y se desarrolla en el marco del ciclo de conciertos Encarnación 5.0 y el Brahma Fest. La primera noche de este ciclo convocó a casi 20.000 personas con la presentación del artista argentino FMK.

En paralelo, también el sábado, se desarrollará la tercera ronda del Carnaval Encarnaceno, espectáculo que en su último fin de semana aglomeró a más de 14.000 espectadores. Esta semana contará con la actuación especial de la banda nacional Los Verduleros, aparte de todo el esplendor que representa la gran fiesta de los corsos. Las entradas se encuentran a partir de G. 20.000.