Nacionales
31 de enero de 2026 - 12:31

Caacupé: 848 postulantes rinden exámenes para las Becas del Gobierno

Importante participación de jóvenes en la prueba de Becas del Gobierno.
Desde tempranas horas de este sábado, jóvenes provenientes de distintas ciudades del departamento de Cordillera y Central llegaron hasta la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en Caacupé, para rendir los exámenes correspondientes al programa Becas del Gobierno del Paraguay (Becas Py).

Por Faustina Agüero

En esta sede se registran 848 postulantes, distribuidos en dos turnos. En el turno mañana estaban habilitados 413 jóvenes, de los cuales 361 se presentaron, alcanzando un 87% de participación.

Para el turno tarde, previsto para las 15:00, se encuentran habilitados 435 postulantes. Cada estudiante dispone de dos horas de tiempo para rendir.

“La mayoría de los jóvenes optó por rendir aquí en Caacupé. Tenemos alrededor de 30 postulantes para tecnicaturas y el resto corresponde a carreras de grado”, explicó la ingeniera Cecilia Caballero, coordinadora de la sede.

Desde temprano, jóvenes acudieron a rendir evaluaciones
Exámenes en todo el país

A nivel país, Itaipú Binacional habilitó 18 sedes para la evaluación del programa Becas Py, que se desarrolla este sábado 31 de enero. Según datos oficiales, más de 18.000 estudiantes están habilitados para rendir el examen en esta convocatoria.

De acuerdo con la Guía de Bases y Condiciones, los postulantes que no se presenten a la prueba quedan automáticamente excluidos del concurso.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), ubicada en San Lorenzo, es el principal centro evaluador y concentra la mayor cantidad de aspirantes. En tanto, en la ciudad de Luque está habilitado el Centro de Innovación Tecnológica (CITEC).

Encargados de la mesa de atención de la sede de Becas del Gobierno en Caacupé
Como en ediciones anteriores, también se habilitaron sedes en los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón y Ñeembucú.

Este año se suman además San Estanislao, en el departamento de San Pedro, y Curuguaty, en Canindeyú, como nuevas sedes, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial del programa, según informaron desde la organización.

