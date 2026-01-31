Más de 600 estudiantes rindieron para acceder a becas del Gobierno en Villarrica

613 fueron los estudiantes que participaron del proceso de evaluación para acceder a las Becas del Gobierno 2026 en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas Villarrica de la Universidad Nacional de Asunción (FCE-UNA) filial Villarrica, donde se registró una importante concurrencia de postulantes durante ambos turnos habilitados.

Las evaluaciones se desarrollaron en los turnos mañana y tarde, con un total de 341 inscriptos por turno, distribuidos entre las carreras de Contaduría y Administración, según los datos oficiales.

En el turno tarde, la asistencia general alcanzó el 93 %, con 317 postulantes presentes y 24 ausentes, reflejando uno de los niveles más altos de participación del proceso.

En el turno mañana, la asistencia general fue del 86,8 %, con 296 postulantes presentes y 45 ausentes, un porcentaje inferior al del turno tarde, pero igualmente considerado significativo.

Desde la organización del proceso destacaron el comportamiento general de los postulantes y el desarrollo normal de las evaluaciones en la sede de Villarrica.

Los resultados de las evaluaciones formarán parte del proceso de selección que definirá a los beneficiarios correspondientes al periodo 2026.