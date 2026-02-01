Asegurados del IPS en pie de guerra por colapso sanitario, exigen la renuncia del Consejo de Administración

La Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) realizó la tarde del sábado, su primera plenaria del año en la explanada del Hospital Central. El eje central del encuentro fue el repudio al sistema de salud, que en las últimas semanas ha mostrado su peor cara con la muerte de pacientes por falta de mantenimiento de equipos técnicos y desabastecimiento crónico de fármacos.

Julio López, vocero de la organización, inició la plenaria recordando el reciente y trágico fallecimiento de Braulio Vázquez. Según López, este caso no es un hecho aislado, sino que sintetiza el colapso de una estructura que ya no responde a las necesidades básicas de sus aportantes.

“La situación no mejora. Nos enfrentamos a una falta crítica de médicos, insumos básicos y equipos biomédicos inoperativos por falta de gestión. Si nos quedamos en casa, nada va a cambiar”, sentenció López.

Preocupación por fondos jubilatorios

Durante la asamblea se abordó también la preocupación por el destino de las reservas previsionales. La Asociación denunció un presunto favoritismo hacia entidades bancarias aliadas al poder político, mencionando un riesgo real de repetir crisis financieras pasadas.

“Hoy vemos que se modifican regulaciones para favorecer a bancos que ni siquiera cumplen requisitos legales”, alertó López, vinculando la mala gestión hospitalaria con la falta de transparencia financiera.

Exigencias y medidas de fuerza

Ante lo que califican como una “negligencia criminal” en la salud y una “gestión entreguista” en lo económico, los asegurados establecieron tres puntos innegociables:

Intervención inmediata: Cambio total del Consejo de Administración y la salida del Presidente del IPS, Jorge Brítez.

Garantía sanitaria: Restablecimiento urgente de los contratos de mantenimiento técnico y provisión total de medicamentos.

Blindaje de fondos: Garantías reales de que los aportes jubilatorios no serán utilizados para favorecer al sector bancario privado.

Se anunció que la próxima etapa de la lucha será presencial. “Necesitamos trasladar la indignación virtual a las calles. La presión ciudadana es la única herramienta para detener estos abusos”, dijo López asegurando que próximamente se realizará una gran movilización frente la Caja Central y las sedes de las entidades bancarias beneficiadas por los depósitos del IPS.