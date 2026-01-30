Espera fatal en IPS: investigan muerte de asegurado que esperó días por una cirugía urgente

La muerte de Braulio Vázquez en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), a cargo de Jorge Brítez, ha desatado una ola de indignación ciudadana. El trabajador falleció tras días de espera por un procedimiento cardíaco que nunca se realizó, pero era urgente. Este caso es un nuevo capítulo en la larga lista de denuncias por presunta negligencia y precariedad que arrastra históricamente la previsional.

Según el relato de familiares y allegados, Vázquez sufrió un infarto el pasado lunes. Tras lograr su internación en el Hospital Central luego de reiterados pedidos, los médicos indicaron la necesidad de un cateterismo de urgencia. Sin embargo, la institución alegó no contar con los insumos básicos para la intervención.

Ante la urgencia, la familia costeó de forma particular los materiales solicitados, invirtiendo más de G. 11 millones. Pese a haber entregado los insumos y mantener al paciente en ayunas durante varios días, la cirugía se postergó repetidamente por supuestos desperfectos técnicos en las máquinas del hospital. Vázquez murió la noche del miércoles, esperando por la intervención.

“Murió por un sistema que le negó una oportunidad de seguir viviendo”, expresaron sus allegados, denunciando que la muerte fue consecuencia de una estructura que “demora y abandona” al aportante.

Peregrinaje fatal

Jaime Vázquez, hermano del fallecido, relató que el paciente acudió inicialmente al Hospital Ingavi con fuertes dolores en el pecho. Sin embargo, debido a la falta de medios para realizar la cirugía, fue derivado al Hospital Central, pero pese a la urgencia, la intervención se frenó por la falta de un kit quirúrgico.

Tras un enorme esfuerzo, la familia logró comprar los insumos el martes, pero al llegar el mediodía —hora fijada para la operación— el IPS notificó que la máquina de hemodinamia estaba fuera de servicio.

“¿Si hacían a tiempo el cateterismo, ese lunes, iba a tener más chances de vivir? Probablemente iba a hacerse el procedimiento correcto. Se perdió mucho tiempo. Él entró caminando, pero salió muerto”, lamentó el hermano de la víctima.

La respuesta del IPS: reconocen fallas técnicas

El doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, reconoció públicamente ayer -en conversación con ABC Cardinal- la existencia de “deficiencias” en el servicio. Aunque aseguró que el paciente fue monitoreado desde su ingreso, admitió que la operatividad de los equipos de hemodinamia colapsó en el momento crítico.

León explicó que uno de los equipos de cateterismo estaba en mantenimiento, mientras que el segundo presentó averías técnicas justo entre los procedimientos programados. Sobre los insumos que la familia tuvo que comprar por su cuenta, dijo la previsional mantiene un promedio del 85% de abastecimiento en su stock. “Asumimos nuestras deficiencias y las vamos a seguir corrigiendo”, expresó.

Auditoría de la Superintendencia de Salud

Ante la gravedad del caso, el doctor Roberto Melgarejo, titular de la Superintendencia de Salud, anunció ayer el inicio de una auditoría médica en el Hospital Central para evaluar la “calidad, oportunidad y seguridad” de la atención brindada a Vázquez.

La investigación buscará determinar por qué no se activaron protocolos alternativos ante la falla de los equipos y si la demora fue el factor determinante en el deceso. “Analizamos procedimientos y procesos; muchas veces estos no ocurren”, sentenció Melgarejo.

Este lamentable suceso se suma a una extensa serie de denuncias similares contra el IPS, donde los asegurados denuncian constantemente que, a pesar de sus aportes mensuales, deben enfrentar la falta de medicamentos, equipos obsoletos y esperas que, en casos de urgencia, resultan fatales.