Crisis de agua potable moviliza a vecinos de Ayolas

El presidente de la comisión vecinal del barrio Yataity, Miguel Amarilla, calificó de insostenible el calvario que atraviesa la población a raíz de la escasez del vital elemento. Señaló que numerosos barrios y compañías del distrito sufren cortes prolongados del suministro, lo que afecta la calidad de vida de las familias y genera un clima de indignación generalizada entre los pobladores.

Amarilla explicó que la declaración de emergencia distrital permitiría a los concejales contar con una herramienta legal para exigir al intendente ayolense, Carlos Duarte (ANR), la búsqueda de mecanismos que permitan paliar y solucionar la crítica situación. Indicó que la problemática no es nueva, sino que se arrastra desde hace años, sin que hasta ahora se haya implementado una solución estructural.

El dirigente barrial agregó que actualmente se encuentran gestionando información sobre el modelo de la planta de tratamiento de agua potable instalada en la Isla Yasyretá. La intención es que dicho sistema pueda ser replicado en Ayolas, atendiendo a que se trata de un método que funciona en esa zona y cuya implementación sería más accesible desde el punto de vista técnico y económico.

Advirtió que la construcción de una planta similar a la que posee la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en la Villa Permanente implicaría una inversión de varios millones de dólares, recursos con los que el municipio no cuenta. En ese contexto, sostuvo que la población no puede seguir soportando la falta de agua potable en sus hogares mientras se aguardan soluciones de gran envergadura.

Finalmente, mencionó que también se analiza la posibilidad de gestionar la provisión de tanques de agua a través del gobierno departamental. Estos serían utilizados para almacenar agua extraída del río Paraná, como una medida paliativa ante la emergencia. “Creemos que será una solución práctica y factible”, concluyó.