Tradición y cultura convocaron a miles en Santiago

El tradicional desfile inició poco después de las 20:00 en el predio del Club de Leones de Santiago. Del mismo participaron aproximadamente 30 delegaciones de caballerías provenientes de diferentes puntos del territorio nacional.

El público presente también pudo observar la presentación de cuadros alegóricos presentados por los participantes. Jinetes y amazonas exhibieron elegantes vestimentas y monturas. Previamente a la marcha de las delegaciones, se realizó la premiación a jinetes que participaron en la competencia de manejo de rienda y vestimentas.

Las actividades que forman parte de la 46ª edición de la Fiesta de la Tradición Misionera se iniciaron el jueves 29 de enero con la segunda edición del enduro, una competencia de resistencia que contempla un recorrido de 50 kilómetros a caballo, dividida en tres etapas.

El evento generó gran expectativa por su nivel de exigencia y convocatoria. El viernes último se realizaron las pruebas denominadas aparte campero, con la participación de la Asociación de Caballos Criollos. El evento continuó ayer con el desfile de carrozas y caballerías. Para hoy se prevé una jornada de doma de potros y toros.

El público también tuvo la oportunidad de disfrutar de productos gastronómicos como el asado a la estaca, batiburrillo y chorizo misionero, además de bebidas y postres típicos de la zona. La mayor fiesta de campo culminará este domingo con una fiesta popular en el ruedo central de la comisión organizadora.

