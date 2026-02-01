Nacionales
01 de febrero de 2026 - 11:34

Tradición y cultura convocaron a miles en Santiago

Fiesta de la Tradición Misionera
El cuadro alegórico formó parte del desfile de Fiesta de la Tradición Misionera.Miguel Ángel Rodríguez

SANTIAGO, Misiones. El desfile de la 46ª edición de la Fiesta de la Tradición Misionera convocó a una multitud hasta la comunidad santiagueña, capital de la mayor fiesta de campo del Paraguay. El evento fue organizado por el Club de Leones de Santiago, con apoyo de la Gobernación de Misiones, autoridades nacionales, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y firmas comerciales.

Por Miguel Ángel Rodríguez

El tradicional desfile inició poco después de las 20:00 en el predio del Club de Leones de Santiago. Del mismo participaron aproximadamente 30 delegaciones de caballerías provenientes de diferentes puntos del territorio nacional.

El público presente también pudo observar la presentación de cuadros alegóricos presentados por los participantes. Jinetes y amazonas exhibieron elegantes vestimentas y monturas. Previamente a la marcha de las delegaciones, se realizó la premiación a jinetes que participaron en la competencia de manejo de rienda y vestimentas.

Fiesta de la Tradición Misionera
La amazona, presente en el desfile en Club de Leones de Santiago Misiones.

Las actividades que forman parte de la 46ª edición de la Fiesta de la Tradición Misionera se iniciaron el jueves 29 de enero con la segunda edición del enduro, una competencia de resistencia que contempla un recorrido de 50 kilómetros a caballo, dividida en tres etapas.

El evento generó gran expectativa por su nivel de exigencia y convocatoria. El viernes último se realizaron las pruebas denominadas aparte campero, con la participación de la Asociación de Caballos Criollos. El evento continuó ayer con el desfile de carrozas y caballerías. Para hoy se prevé una jornada de doma de potros y toros.

El público también tuvo la oportunidad de disfrutar de productos gastronómicos como el asado a la estaca, batiburrillo y chorizo misionero, además de bebidas y postres típicos de la zona. La mayor fiesta de campo culminará este domingo con una fiesta popular en el ruedo central de la comisión organizadora.

Fiesta de la Tradición Misionera
El chorizo misionero, uno de los productos muy solicitado por el público en Santiago Misiones.

