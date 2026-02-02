Becas del Gobierno: siguen investigando filtración tras denuncias de postulantes

Postulantes y familiares denunciaron que, la filtración de las hojas de la prueba para acceder a las Becas del Gobierno, habrían salido desde el staff organizador y no de un alumno, como sostienen desde Itaipú Biinacional.

El sábado pasado, más de 18.000 jóvenes rindieron para acceder a una de las 5.000 becas disponibles de este programa, para estudios universitarios y tecnicaturas, en universidades o institutos públicos como privados.

Familiares de los postulantes denunciaron ese día a ABC, que la prueba se filtró y fue compartida en varios grupos de Whatsapp, durante el turno mañana, lo que podría dar ventajas a quienes debían rendir en el turno de la tarde.

“Acá, lo que nosotros queremos hacer énfasis es que la prueba difícilmente pudo haber salido de los estudiantes, por los controles que había antes de entrar a los salones para rendir. Tuvo que salir de algún miembro o miembros del staff”, reclamaron los denunciantes.

Sigue investigación, aseguran

El director de Responsabilidad Social de Itaipú, Rogelio Salaberry, afirmó que identificaron a un estudiante que rindió en la Universidad Nacional de Caaguazú, como supuesto responsable del fraude.

Supuestamente, en las hojas compartidas se observan datos personales como número de cédula de identidad y nombres y apellidos, escritos a mano. Según indicaron, el joven fue excluido y no podrá volver a postularse por el programa en próximas ediciones.

“Los encargados de elaboración, distribución y corrección de los exámenes son los de la Facultad de Ingeniería de la UNA (FIUNA), ellos siguen investigando la filtración”, afirmó Salaberry.

Proceso continúa

De momento, aseguran que el proceso continuará tal y como estaba previsto, sin modificaciones ni revisiones tras la filtración.

Los resultados de la prueba escrita salen hoy. Los postulantes tienen tiempo hasta el miércoles 4 de febrero para revisar sus resultados y presentar, de ser necesario, algún reclamo.

La evaluación socioeconómica, última fase del proceso para acceder a las becas, está a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE) y se realizará del 9 de febrero al 13 de marzo.