Becas del Gobierno: nuevamente se filtró examen y familias temen ventaja para los del turno tarde

Itaipú confirmó que el examen para acceder a las Becas del Gobierno, se filtró esta mañana, a través de un estudiante que logró esquivar las medidas de seguridad y capturó imágenes de las hojas. Luego, las compartió en grupos de Whatsapp.

Familiares de los postulantes denunciaron esta situación a ABC. Se muestran preocupados, ante las ventajas que podrían tener los candidatos que deben rendir en el turno de la tarde, al contar con los temarios de las pruebas, tras la filtración.

“Nosotros queremos que el examen se revea, o se cancelen las pruebas y se tome de vuelta, algo se tiene que hacer ante esta situación, nos preocupa la ventaja que tendrán los del turno tarde”, aseguraron familiares de un postulante.

Desde la binacional informaron que más de 18.000 jóvenes están habilitados para rendir la prueba de competencias básicas, distribuidos en 18 sedes en todo el país, de los cuales 6 locales son los que tendrán exámenes en dos turnos.

La versión de Itaipú

El director de Responsabilidad Social de Itaipú, Rogelio Salaberry, explicó la versión oficial de lo ocurrido.

“Uno de los postulantes, que rindió en la Universidad Nacional de Caaguazú, y a quien ya tenemos plenamente identificado, logró hacer fotos de las hojas del examen. Luego de rendir, compartió las imágenes por Whatsapp, incluso se ven sus datos personales, su nombre completo y número de cédula de identidad”, detalló el funcionario.

Un breve comunicado de la Itaipú, expresa que los fiscalizadores asignados identificaron al menor de edad que filtró las pruebas y se labró acta.

“El joven ya no podrá presentarse a ninguna convocatoria lanzada por el Programa de Becas. Se aclara igualmente que a cada turno se le asigna un temario distinto con su respectivo nivel de complejidad”, remarcan.

Por segundo año consecutivo

El año pasado, un alumno ya había filtrado las hojas de las pruebas por la mañana, para luego compartirlas con otros jóvenes.

En ese entonces, bajo el mismo argumento de que las pruebas son totalmente distintas en ambos turnos, el examen no se canceló ni se repitió.

Ahora, para la aprobación de los exámenes se exige un mínimo de 60% de aciertos en carreras de grado y formación docente; mientras que el 50% es requerido en tecnicaturas, informaron desde Itaipú. Los resultados serán verificados por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) y publicados el lunes, 2 de febrero, cuando se abrirá un periodo de 48 horas para solicitar revisión.