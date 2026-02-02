Diputados plantearán reformar la caja parlamentaria para tener “autoridad moral”

La Cámara de Diputados analizará esta semana la reforma de la caja fiscal, pero legisladores de distintas bancadas impulsan primero cambios en la caja parlamentaria, con el argumento de contar con “autoridad moral y política” antes de tomar una decisión sobre el sistema jubilatorio del Estado, señaló el diputado Hugo Meza.

Adelantó que existe una tendencia mayoritaria a escuchar a los directivos de la Caja Parlamentaria y avanzar en su reforma antes de la sesión clave del jueves, donde se debatirá el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

“Estamos conversando líderes de casi todas las bancadas para que podamos tener autoridad moral y política. La idea es reformar primero la caja parlamentaria y luego tener la libertad de opinar y decidir sobre la reforma general”, sostuvo el legislador en contacto con ABC Cardinal.

Una “bomba de tiempo”

Meza calificó la reforma de la caja fiscal como la más importante del actual periodo parlamentario y advirtió que se trata de una “bomba de tiempo”.

Recordó que sucesivos gobiernos postergaron el problema, pero que el actual Ejecutivo “tiene el coraje” de plantear una solución de fondo, ante un déficit que supera los US$ 400 millones anuales, una cifra que aumenta cada año.

“Siete de cada 10 paraguayos nunca van a jubilarse y, aun así, están subsidiando con sus impuestos a las cajas deficitarias”, afirmó, considerando el alto nivel de informalidad que existe.

Los “pilares” de la reforma de la caja fiscal

El diputado explicó que el proyecto del Ejecutivo se apoya en cuatro ejes centrales:

Edad mínima de jubilación

Aporte del afiliado

Aporte del Estado

Tasa sustitutiva, es decir, el porcentaje del salario que se percibe al jubilarse

A estos puntos se suma un quinto aspecto vinculado a las jubilaciones extraordinarias, orientadas a personas enfermas o accidentadas.

Meza aclaró que la versión original del proyecto no cuenta hoy con los votos necesarios en Diputados, pero que el Gobierno se mostró abierto a introducir modificaciones para “suavizar” el impacto. No obstante, esos cambios aún no fueron planteados ni debatidos.

Cambios en la Caja Parlamentaria: “irrelevantes”

Respecto a la Caja Parlamentaria, el legislador detalló que existen propuestas para elevar la edad mínima de jubilación de 55 a 65 años, aumentar el aporte del parlamentario del 22% al 24% y reducir la tasa sustitutiva, que actualmente puede llegar al 90%.

“Los números de la Caja Parlamentaria son irrelevantes frente al tamaño del problema general, pero la ciudadanía espera que empecemos por casa”, señaló. Indicó además que se apunta a hacer sostenible la Caja Parlamentaria sin recurrir a recursos del Estado.

Docentes y presión sobre el sistema

Meza también habló sobre la presión que enfrentará el sistema jubilatorio en los próximos años, especialmente por el sector docente. Según datos oficiales citados por el legislador, 8.000 docentes cumplirán los requisitos para jubilarse en 2026, y otros 14.000 en 2027, lo que significaría el ingreso de 22.000 nuevos jubilados en apenas dos años.

“Por más intermedia que sea la decisión que tomemos, no vamos a salir bien si no aseguramos que el jubilado pueda ir al cajero y cobrar”, advirtió. Puso además de ejemplo la situación con otras cajas, como la municipal, donde existen múltiples retrasos en los pagos.

Finalmente, el diputado oficialista recalcó que la tendencia es que primero se trate la reforma de la Caja Parlamentaria y luego se avance en la votación de la reforma jubilatoria general este jueves, aunque reconoció que aún persisten diferencias políticas y técnicas.

“Esta ley no va a solucionar el déficit, pero algo es mejor que nada. Técnicamente, la necesidad es irrefutable; políticamente, cada diputado deberá asumir su responsabilidad con el país”, concluyó.