“Jubilación vip”: Bachi plantea cambios en la caja parlamentaria

Ante la presión pública, el senador Basilio “Bachi” Núñez, confirmó que impulsará una reforma de la Caja Parlamentaria que contempla la eliminación del aporte estatal, el aumento de la edad de jubilación y mayores contribuciones de los legisladores activos. En ese contexto, confirmó además que fue convocada la titular del ente para brindar informes sobre su situación financiera.

“Invitamos a la presidenta de la Caja, el lunes va a estar informando. Nosotros vamos a estar enterándonos también, porque le puedo asegurar que he preguntado a varios legisladores y no conocen la situación de la caja, el estado financiero”, afirmó.

¿Qué cambios plantea a la Caja Parlamentaria?

Núñez explicó que su planteamiento apunta a convertir la Caja Parlamentaria en un sistema sostenido exclusivamente por aportes de los propios legisladores. “La modificación de la ley significa que esa caja se convierta en una caja privada. ¿Qué significa eso? Ya no más aporte estatal, aumentar el aporte del legislador”, sostuvo.

Puntualmente, detalló que su propuesta incluye:

Elevar la edad de jubilación de 60 a 65 años

Aumentar el aporte de cada parlamentario activo, del 22% al 24%

Reducir el beneficio de pensión para familiares, del 40% al 25%

Eliminación del aporte estatal

Incluso reconoció que, bajo las reglas actuales, él mismo podría jubilarse anticipadamente. “Yo tengo 56 años, ya estaría en edad de jubilarme con dos periodos. Propongo que se eleve la edad a 65 años”, manifestó.

Si se elimina, habrá “consecuencias”, dice Bachi

Consultado sobre los pedidos de eliminar completamente la Caja Parlamentaria, Núñez se mostró dispuesto al debate, aunque advirtió sobre el impacto fiscal. “Si hay que eliminar, pues eliminemos. Pero advierto: si estamos eliminando, le estamos cargando a todos los paraguayos con la jubilación de los parlamentarios”, expresó.

Según su argumento, los beneficios ya adquiridos terminarían trasladándose a la Caja Fiscal. “Esa persona que fue jubilada parlamentaria o pensionada va a adicionar al Poder Judicial y le vamos a cargar a todo el pueblo con ese parlamentario jubilado”, afirmó.

El titular del Congreso también reconoció el malestar ciudadano por los privilegios. “Coincido, por eso propuse. Tenemos que tener empatía con los docentes, con los militares, con los policías y también con el ciudadano que paga impuestos y no tiene posibilidad de jubilarse. Por eso la modificación, empezar por casa”, dijo.

En ese sentido, aseguró que ya existen propuestas concretas que serán remitidas para su estudio. “Acá estamos viniendo con propuestas concretas que vamos a remitir a la Cámara de Diputados para su estudio en su momento”, añadió.

Sin garantías sobre el orden de tratamiento

Si bien reiteró que su postura es que ambas reformas, la de la Caja Parlamentaria y la de la Caja Fiscal, sean analizadas, admitió que no puede garantizar qué tratará primero la Cámara de Diputados. “Yo no puedo comprometer qué va a tratar Diputados, es una cámara diferente”, reconoció.

No obstante, sostuvo que su intención es avanzar en ambos frentes. “Vamos a tratar los dos puntos, es la propuesta nuestra. Y si no trata Diputados, va a tratar Senado”, aseguró.