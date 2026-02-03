Denuncian que habrían adulterado documentos para aprobar gasolineras en Asunción

El concejal asunceno opositor recordó que el decreto del presidente de la República –emitido hace aproximadamente dos años– suspende la emisión de nuevas licencias ambientales para habilitación de estaciones de servicio. Esta iniciativa surgió ante denuncias de miles de habilitaciones en zonas prohibidas y en violación a leyes ambientales.

Sin embargo, Callizo afirmó que en la Municipalidad de Asunción se siguen otorgando licencias para estaciones de servicio, incluso mediante resoluciones que figuran con fechas anteriores al decreto, pero que en realidad serían actuales. Es decir, se habrían adulterado documentos.

Lea más: Nefasto “legado” de Nenecho en Asunción: habilitó 40 gasolineras en cuatro años, denuncian

Callizo sostuvo que recibe múltiples denuncias que apuntan a este mecanismo irregular. “Existen falsificaciones de fechas”, afirmó, aclarando que sus señalamientos se refieren a la administración municipal anterior, encabezada por el entonces intendente Óscar Rodríguez, y no a la gestión actual.

El edil indicó que estas prácticas habrían permitido la habilitación de estaciones de servicio pese a la vigencia del decreto presidencial. “Se están aprobando estaciones de servicio a pesar de ese decreto”, remarcó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pedido de investigación y revisión de resoluciones vencidas

Callizo explicó que desde la Junta Municipal se encuentran solicitando toda la documentación necesaria para verificar las denuncias. Detalló que ya se realizó una convocatoria formal y que están a la espera de que la Intendencia remita los expedientes correspondientes para su análisis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Trinidad: Fiscalía investiga tala ilegal en terreno para gasolinera

Además, el concejal advirtió sobre otro punto que considera irregular: la renovación de resoluciones de aprobación de obras que ya estaban vencidas. Explicó que, por norma, una resolución habilita la construcción por un plazo de un año y que, de no concretarse la obra en ese tiempo, debe renovarse. “Hubo aprobaciones de estaciones de servicio que ya tenían el plazo vencido”, señaló.

Indicó que estas renovaciones también están siendo objeto de pedido de informes y que hasta el momento la Junta Municipal no recibió un reporte completo. “Es algo que vamos a seguir insistiendo”, aseguró.

Impacto ambiental y violaciones a ordenanzas

Callizo también recordó que las estaciones de servicio generan impactos ambientales y sociales, y mencionó casos concretos denunciados por vecinos, como tala de árboles, instalaciones en humedales y cercanías a lagunas y cauces hídricos.

Lea más: Asunción: pese a orden municipal, avanza el daño ambiental por polémica gasolinera en Trinidad

El edil resaltó que existen ordenanzas vigentes que prohíben la instalación de este tipo de emprendimientos a menos de 100 metros de cauces hídricos, pero que, aun así, se están instalando en esas zonas.

Señaló que empresarios buscan “torcer la ley” para habilitar estaciones que considera ilegales por la forma en que fueron autorizadas.

Finalmente, el concejal prometió que continuará impulsando el seguimiento administrativo y las denuncias correspondientes, con el objetivo de que se investigue a fondo si existieron falsificaciones y violaciones a las normativas ambientales y municipales en la habilitación de estaciones de servicio en Asunción.