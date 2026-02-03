Homenajean a excombatientes del 89

En la mañana de este martes, los excombatientes del 2 y 3 de febrero de 1989 llevaron a cabo un homenaje a sus camaradas caídos durante el golpe de Estado, el cual significó la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, luego de 37 años.

El acto se realizó en el Panteón de los Héroes, sitio en el que desfilaron e hicieron entrega de un arreglo floral.

“Hoy estamos reunidos aquí para recordar esa épica noche del 2 y 3 de febrero, donde nuestro país obtuvo esa democracia tan ansiada”, señaló el suboficial Carlos González.

Seguido expresó: “Es un acto merecido a los caídos y para los que aún estamos vivos. Muchos no pudieron asistir porque están enfermos y otros porque viven en el interior, pero estamos un importante grupo para recordar a nuestros camaradas caídos”.

Ante la consulta de lo que recuerda de esa noche y madrugada, comentó: “Recuerdo que al llegar la escolta nos recibieron a balazos. Nosotros también estábamos preparados para eso, pero gracias a Dios eso no duró tanto tiempo, o de lo contrario iba a haber muchas más muertes. A las 4:30 de la mañana se dio cese al fuego, momento en el que el dictador Alfredo Stroessner fue capturado".

Por su parte, el coronel Héctor Cabrera señaló que en ese momento era teniente del Arma de Caballería y fue designado para estar en un tanque.

“La zona de combate en ese momento era Mariscal López y General Santos. Al llegar a esa zona comenzaron los disparos, que fueron continuos hasta las 4:30 de la mañana del 3 de febrero. A las 5 de la mañana nos reunimos y regresamos a nuestro cuartel”, detalló.