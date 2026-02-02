A 37 años de la caída de la dictadura que el cartismo insiste en reivindicar

Bajo la consigna “Desstronizate”, hoy a las 18:00, en la Plaza de los Desaparecidos, la sociedad civil conmemorará los 37 años del fin de la dictadura y el regreso a la democracia; así como los 50 años de la gran represión contra la OPM y las Ligas Agrarias Cristianas, la “Pascua Dolorosa” y la intervención del Colegio Cristo Rey (1976-1977).
Previamente a las 11:00 habrá una concentración para exigir el fin de la impunidad en el Palacio de Justicia (Torre Norte, 6º piso), donde actualmente están siendo juzgados tres supuestos torturadores del stronismo.
A nivel estatal, el gobierno de Santiago Peña ignorará la gesta democrática y no hay actos oficiales, salvo uno. La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), bajo la dirección de Pacita Díez Pérez, dará una Serenata a la Democracia desde las 19:30 frente al Panteón de los Héroes. El evento es libre y gratuito.
Peña también ha reivindicado la dictatura por sus “obras” y “la estabilidad” dando pocas críticas por la falta de desarrollo real.
Días atrás Peña respaldó a José Duarte, hijo del expresidente Nicanor Duarte Frutos y presidente de la Aneaes, quien reivindicó al régimen. Sin embargo, la era stronista fue una de las dictaduras más largas y duras de América Latina. Stroessner incluso ignoró el pedido de redemocratizar el país desde 1975 cuando Jimmy Carter, presidente de EE.UU., lanzaba la política de derechos humanos.
|<b>Datos contra la reivindicación stronista</b>
Según expertos e historiadores, la conspiración política y militar contra el régimen se inició después de que el ala dura stronista tomara la ANR tras la Convención Colorada de agosto de 1987; sumado a que el anciano dictador planeaba dejar el gobierno a su hijo Gustavo. La visita del papa Juan Pablo II en 1988 también es tenida en cuenta.
El golpe del 2 y 3 de febrero de 1989 fue encabezado por su consuegro, el Gral. de División Andrés Rodríguez y un grupo de militares llamados “Los Carlos” y “Los Víctor”. Rodríguez llamó a elecciones anticipadas, se candidató y venció a Domingo Laino en mayo.
En la mañana del 3 de febrero la alegría de la ciudadanía tomó las calles de Asunción. En 1991, el entonces líder de la resistencia de Clínicas, Carlos Filizzola, gana la Intendencia de Asunción y uno de sus actos de gobierno fue derribar la estatua del dictador, en el cerro Lambaré.
Pese a que los reivindicadores del régimen elogian la seguridad, las binacionales (Itaipú con Brasil y Yacyreta con Argentina) y el avance hacia el este, el país era uno de los más corruptos y atrasados de la región. Se estiman 7.851.295 hectáreas de tierras mal habidas; 18.772 torturados, 20.814 exiliados, 126 desaparecidos en el Plan Cóndor y 459 desapariciones forzadas.