Magistrados exigen suspender tratamiento de reforma de la Caja Fiscal y denuncian exclusión del debate

El juez Carlos Hermosilla, miembro de la Coordinadora Salarial de Magistrados Judiciales se refirió a la postura tomado por el sector Judicial, con relación al proyecto de reforma de la caja fiscal. Magistrados, fiscales y defensores se reunieron para analizar la situación ante el proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

“Fue una reunión informativa, organizativa. Informativa desde el punto de vista de saber bien y ubicarnos en dónde estamos parados, en dónde estamos posicionados, porque el Poder Judicial, como poder del Estado, está en saga en el tratamiento del proyecto de esta ley”, explicó.

Comento que el año pasado tuvieron una reunión preliminar con el viceministro de Economía donde se habló del tema, pero luego nunca más fueron convocados a una charla o consulta.

“En la semana más festiva del planeta, entre Navidad y Año Nuevo, nos desayunamos la presentación de este proyecto de ley que modifica el régimen jubilatorio de varios sectores, del servicio público en general y de la magistratura en particular”, dijo.

Seguido apuntó: “También es sabido que en enero, durante las vacaciones de los servidores del sistema de justicia, los jueces, los fiscales, los defensores públicos, se llevaron a cabo audiencias públicas encamadas de diputados para el tratamiento de esta normativa, pero a esas reuniones el Poder Judicial no fue invitado".

El juez Hermosilla comentó que elevaron una nota a la Cámara de Diputados, al presidente León Latorre, solicitando la inmediata suspensión del tratamiento de este tema y la solicitud de un gran debate con todos los autores para que se pueda discutir realmente la cuestión de fondo.

“Acá nos hablan del déficit de la Caja Fiscal y que ese déficit alcanza 368 millones de dólares. Pero no nos explican de qué manera hemos llegado a este déficit fiscal”, acotó.

Elevar siete años para la jubilación

“Los magistrados judiciales, los fiscales y los defensores públicos, estamos regidos en cuanto a nuestro régimen jubilatorio por un decreto número 23 del año 54. Ese decreto establece dos condiciones para la jubilación. Alcanzar los 50 años de edad, como edad mínima, y tener 24 años de servicio o de aporte", expresó el miembro de la Coordinadora Salarial de Magistrados Judiciales.

Y luego señaló: “Del día a la noche nos elevan siete años para la jubilación extraordinaria y para la jubilación ordinaria nos llevan a los 62 años. Es decir, 12 años más del piso que establece el decreto por el cual nos venimos jubilando del año 54″.

En cuanto al aporte, indicó: “Nosotros aportamos mensualmente para la jubilación el 16 por ciento del total de nuestros ingresos mensuales. La propuesta que establece el proyecto es elevar a 19 por ciento”.

“Lo que decimos es démosle un tratamiento serio a este tema tan importante. Se habla de que estas medidas sanearían la caja fiscal por cinco años. ¿Y qué pasa después? En cinco o diez años volveríamos a pasar por esto mismo. O sea, de 62 años nos llevarían a los 70 y 19 años de aporte nos iríamos al 25″, mencionó.

“Lo que decimos es ¿por qué no no metemos cirugía mayor a la caja fiscal o al déficit de la caja fiscal y solucionamos el problema para que la caja se vuelva sustentable por décadas?. Si vamos a trabajar más, trabajemos más todos, no hay problema. Si vamos a aportar más, aportemos más todos”, finalizó.