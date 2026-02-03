Caja Fiscal: gremios del ámbito judicial rechazan reforma y critican su exclusión del debate

Distintos gremios de la Magistratura Judicial se reunieron este lunes, en el Palacio de Justicia, para unificar posturas frente al proyecto de ley de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, o Caja Fiscal.

Participaron representantes de estamentos judiciales, incluyendo al Dr. Ángel Cohene, presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales; del Dr. Delio Vera Navarro, titular de la Asociación de Jueces del Paraguay, del Dr. Carlos Hermosilla, juez penal de sentencia, DP Adrián Arévalos, titular de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay (ADEPPY), y del camarista Dr. Jorge Barboza, en representacióndo al Fuero Laboral.

El consenso fue claro: un rechazo firme al proyecto del Ejecutivo, con críticas al proceso que calificaron de “acelerado y poco transparente”.

Tras la reunión, presentaron una nota formal al presidente de la Cámara Baja, el diputado Raúl Latorre, y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solicitando la suspensión de la sesión extraordinaria prevista para el próximo jueves, 5 de febrero, en la que se buscará tratar el proyecto.

Excluidos del debate

La principal molestia del sector radica en la falta de convocatoria al sector, así como de un debate previo.

El Dr. Carlos Hermosilla cuestionó el acelerado cronograma legislativo y señaló que las convocatorias de enero, realizadas durante el receso administrativo, impidió una participación real de los afectados.

Para el magistrado resulta inadmisible y una falta de respeto que se pretenda tratar un tema de tal envergadura “a tambor batiente” y sin haber invitado a un solo gremio del Poder Judicial, de la Fiscalía o de la Defensa Pública a una de las audiencias y debates realizadas el mes pasado.

“Es un tema que exige un gran debate, con la gente del Ministerio de Economía, del Parlamento y con la familia judicial. Realmente es un tema trascendental que no se puede manejar de la manera en que se está haciendo“, mencionó el juez en conversaciones con la prensa.

Una de las principales dudas del sector es la incidencia real que tiene la Magistratura Judicial en el déficit de la Caja Fiscal, la cual señalan que es mínima en comparación con otros grupos laborales.

Según los datos del MEF, del déficit total de la Caja Fiscal al cierre de 2025, que asciende a US$ 380 millones, el sector de los Magistrados Judiciales registró un saldo negativo de US$ 6 millones, el menor entre los sectores con déficit.

No se oponen a una reforma

Si bien el sector exige la suspensión del tratamiento del proyecto actual, sus representantes aclararon que no se oponen a una reforma de la Caja Fiscal.

Sin embargo, condicionan su apoyo a la necesidad de obtener claridad sobre el manejo de los fondos y las causas que llevaron al millonario saldo negativo. Al respecto, la exigencia de las asociaciones es que cualquier solución futura sea “saludable, justa” y que respeten los derechos adquiridos de los miembros del sector judicial.

El proyecto de reforma presentado por el Gobierno establece una edad mínima de jubilación de 57 años para sectores que hoy no tienen esta exigencia -docentes, policías, militares y magistrados judiciales-; elevar el aporte obrero del 16% al 19%, más una contribución del Estado del 3%; y para el monto de jubilación, considerar el promedio de últimos 5 años.

Reunión clave este martes

Los gremios convocan a una asamblea para las 13:00 de este martes, en el auditorio del Poder Judicial para “afinar el proyecto y las propuestas a ser elevadas al MEF y a la Cámara Baja”, según informaron.

En cuanto a posibles medidas de fuerza, se mostraron cautelosos. Indicaron que no adelantarán medidas de protesta hasta no conocer la respuesta que recibirán desde el Poder Legislativo respecto al pedido de suspensión y la convocatoria a una audiencia pública o de mesa de trabajo con el sector.