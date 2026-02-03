Peña se reúne con el vicegobernante de Abu Dhabi y esta es la razón

El presidente Santiago Peña informó se reunió con Su Alteza el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dhabi y asesor de Seguridad Nacional de los Emiratos Árabes Unidos, según informó en sus redes sociales.

Este encuentro se da con el objetivo de fortalecer vínculos bilaterales y explorar oportunidades de cooperación en áreas como la inteligencia artificial y la transformación tecnológica.

A través de sus redes sociales, Peña señaló que el encuentro se dio con un “un líder visionario que impulsa una transformación tecnológica global basada en inteligencia artificial”. Subrayó que esta revolución tendrá impacto en la educación, la medicina, la industria, los servicios financieros, los materiales de construcción y los gobiernos digitales.

¿Qué aportará Paraguay?

En ese contexto, Peña afirmó que Paraguay busca integrarse activamente a esta nueva etapa de desarrollo, aportando su potencial energético y talento humano.

La reunión se dio en el marco de la participación de Peña en la Cumbre Mundial de Gobiernos, donde el mandatario fue orador principal en el Foro de Intercambio de Experiencias Gubernamentales.

Ante varios líderes, Peña presentó la visión del Paraguay sobre liderazgo, responsabilidad y desarrollo sostenible.

Durante su exposición, destacó que el liderazgo en el siglo XXI se mide por la confianza que un país es capaz de generar tanto a nivel interno como internacional. En ese sentido, expuso la experiencia paraguaya como un proceso de transformación apoyado en la estabilidad macroeconómica, reformas institucionales graduales y la continuidad de políticas públicas.

Peña resalta la producción de energía limpia

Peña subrayó además los avances del país en disciplina fiscal, autonomía del Banco Central, fortalecimiento institucional y políticas sociales orientadas a la inclusión. Remarcó el rol estratégico de Paraguay como productor de energía limpia y su potencial para convertirse en un referente regional.

Finalmente, el mandatario sostuvo que la soberanía moderna también se define por la capacidad de cooperar y construir alianzas inteligentes.

“Cooperar no significa perder identidad; significa ampliar capacidades y oportunidades para nuestros pueblos”, sentenció.