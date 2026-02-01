Peña cumple nueva gira internacional en Dubai

A través de su cuenta oficial en la red social X, Santiago Peña confirmó su arribo a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, país que visita por segunda vez en lo que va del año. La agenda oficial contempla reuniones orientadas al fortalecimiento de las relaciones comerciales y de cooperación bilateral.

Apertura del mercado cárnico

El viaje presidencial se da pocos días después de que se anunciara que Emiratos Árabes Unidos aprobó la compra de carne paraguaya, tanto en los rubros ovino y bovino como avícola, lo que representa un nuevo destino estratégico para la producción nacional.

Reunión con ministro emiratí

Peña destacó el recibimiento por parte del ministro de Estado de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

“Agradezco el cordial recibimiento de Su Excelencia Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Iniciamos esta visita con el firme compromiso de seguir estrechando los lazos de amistad y cooperación entre nuestras naciones, buscando siempre nuevas oportunidades para el desarrollo del Paraguay”, expresó el jefe de Estado.

Los viajes de Peña

Desde el inicio de su mandato, Santiago Peña realizó cerca de 60 viajes internacionales. El presidente estuvo fuera del país al menos una vez al mes y, en varias ocasiones, sus giras incluyeron visitas a varios países de manera consecutiva.