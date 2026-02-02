Peña aboga por la integración económica en cumbre de gobiernos en Dubái

Este lunes, el presidente Santiago Peña participó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, de la Cumbre Mundial de Gobiernos, un foro internacional que reúne a decenas de jefes de Estado, representantes de gobiernos y empresarios de todo el mundo para debatir cómo resolver -por medio de la innovación y la tecnología- los desafíos a los que se enfrenta la humanidad, según sus organizadores.

Durante su intervención, el presidente Peña dio un discurso en el que caracterizó a la región de América Latina como una “tierra de oportunidades” cuyas naciones, sin embargo, se han desarrollado de manera desigual durante los últimos siglos.

Afirmó que a Paraguay “le fue mejor que a otros” en cuanto a tasa de crecimiento en los últimos 60 años, y opinó que el factor decisivo en ese desarrollo no son los recursos naturales con que un país cuenta, sino la “capacidad de los países de construir instituciones que trascienden de una administración a otra”.

“A los países que pudieron proveer más libertad les ha ido mejor y vemos el ejemplo de Paraguay, que en los últimos 35 años ha sido un ejemplo de un país que se ha desempeñado mejor que países con mercados más grandes o más recursos naturales”, subrayó.

Integración económica

El mandatario restó importancia a las posturas asumidas recientemente con relación a Latinoamérica por el gobierno de los Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ratificó su intención de guiarse por la “doctrina Monroe” para establecer hegemonía sobre todo el continente, una doctrina que llevó recientemente a la acción con un ataque militar a Venezuela a principios de enero, que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro; y amenazas de intervención militar en países como Colombia o México.

El presidente Peña dijo que América Latina está en posición de tomar ventaja de los cambios que atraviesa el mundo y agregó que los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay – tienen como objetivo ser una plataforma para conectar a otras regiones del mundo.

Indicó que, con el acuerdo recientemente firmado con la Unión Europea, el Mercosur está “construyendo la región de libre comercio más grande del mundo, pero añadió que “hay un mundo de oportunidades más allá de este acuerdo”, al mismo tiempo que destacó el acuerdo comercial que el bloque sudamericano está negociando actualmente con los Emiratos Árabes.

Transición energética

El presidente Peña argumentó también que Paraguay y Latinoamérica están especialmente bien posicionados para liderar la transición energética a fuentes sostenibles.

“El 100 por ciento (de la energía que usa Paraguay) es hidroeléctrica”, señaló, y agregó que su gobierno busca usar ese recurso para “atraer empresas con la energía más sostenible, confiable y competitiva en precios”.

Sin embargo, insistió en que los gobiernos latinoamericanos no pueden apostar solo a sus recursos naturales, sino que estos deben ir acompañados de “visión y ambición”.