Reasentados de la EBY tienen agua unas pocas horas al día en Encarnación

En el barrio Itá Paso de Encarnación, los reasentados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en el marco del Plan de Terminación de la hidroeléctrica, reclaman que nunca se solucionó el problema de abastecimiento de agua potable.

Los lugareños refirieron que pocas horas por la mañana y por la tarde les alcanza el suministro, por lo que están casi todo el día sin el líquido vital.

“Es desesperante la situación, más aún quienes tenemos niños”, afirmó Mirta Cristaldo, pobladora del barrio.

La problemática se arrastra desde hace años, pese a que el barrio tiene un tanque y un sistema de distribución administrado por la EBY.

“Necesitamos una solución urgente”, dijo Blásida González, vecina de la zona alta del barrio.

Los lugareños acceden al vital líquido gracias a la solidaridad de quienes tienen tanques de agua o se surten de un salón comunitario que tiene su tanque propio. La situación es acuciante y los pobladores exigen respuestas a sus reclamos.

Problemática de fondo

El delegado administrativo en Encarnación de la EBY, Darío Zarza, indicó que existen dos problemáticas que hacen a esta situación. Explicó como primer punto una falta de conciencia en el uso del agua, debido a que es gratuita.

Refirió que varios vecinos tienen grandes piletas de hasta 5.000 litros, que usan indiscriminadamente, sin filtros, y que se recargan cada cierto tiempo.

Además, refirió que existen tres loteamientos en inmediaciones del barrio, construido por la binacional, los cuales se abastecen de conexiones clandestinas. Ambos hechos hacen que aumente la demanda de agua en las zonas bajas.

Indicó que uno de los emprendimientos ya logró colocar su propio tanque, por lo que comenzarán a realizar los cortes de las conexiones irregulares al sistema de suministro que corresponde a los reasentados por la EBY.

A fines de 2025 fue inaugurado un nuevo pozo de 300 metros de profundidad, con una inversión de más de G. 560 millones. A pesar de ello, no se logra cubrir la demanda de agua en la zona.

Zarza manifestó que gestionarán una nueva bomba más potente para uno de los pozos, con el fin de aumentar la capacidad de 30.000 litros por hora para pasar a 45.000 y así mitigar la problemática.

Pobladores sin título

El delegado detalló que para poder transferir la prestación del servicio de suministro de agua a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), es necesario que los afectados reasentados por la EBY cuenten con título de propiedad. No obstante, las 671 viviendas de las etapas I y II del populoso barrio nunca fueron transferidas.

Hay familias habitando desde hace más de 20 años sin un título de propiedad. Zarza explicó que se realiza una gestión para hacer la entrega total de todas las propiedades a través de una ley de desafectación.