Reforma de la Caja Parlamentaria: buscan consenso entre bancadas para sesión extraordinaria

La Comisión Permanente del Congreso sesionará de manera extraordinaria este jueves, donde tratará una modificación de la Caja Parlamentaria. Buscan consenso entre bancadas.

El legislador sostiene que los parlamentarios deben ajustar sus propios beneficios primero, aumentando la edad jubilatoria y los aportes, para obtener la autoridad moral y política requerida al momento de exigir sacrificios a otros sectores.

Señala que la sesión les otorgará autoridad moral y política para luego analizar, estudiar y tomar las decisiones respecto a la que califica como “una verdadera bomba de tiempo”.

“Se trataría de elevar de 55 años a 60 ó 65 años. Esa va a ser la discusión. Alzar la tasa de lo que se refiere al aporte del activo. Parlamentarios, jóvenes como nosotros, del 22 al 24% y del aporte de los jubilados, que es del 11 al 14% y también una tasa sustitutiva de un porcentaje menor o mayor de lo que hoy se está dando”, explicó.

Agregó que también se prevé que exista una reforma importante en lo que se refiere a los herederos y pensionados, ya que se dio a conocer el caso de un viudo joven.

“Lo más importante es que con esto queremos enviar una señal de lo que somos capaces nosotros. Y yo voy a hablar porque yo probablemente no voy a ser beneficiario de esa caja. No es que estemos en contra de la eliminación de la caja parlamentaria”, insistió.

Finalmente, manifestó que le parece injusto que el contribuyente tenga que pagar y más injusto que el Estado se haga cargo a través de los impuestos.

“La eliminación es mucho más irresponsable y dañina. Quedaría a cargo y a merced del ciudadano pagarle y no es cualquier suma”, remarcó.