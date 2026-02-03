Diputados consiguen firmas para tratar cambios a “jubilación VIP” el jueves

Ayer lunes, los diputados Jorge Ávalos Mariño (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) y Hugo Meza (ANR, Partido Colorado) hicieron correr un pedido de convocatoria a una sesión extraordinaria de la Cámara Baja del Congreso Nacional para estudiar una modificación de la ley que regula el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo (Caja Parlamentaria).

El pedido de sesión para analizar la modificación de esta ley, que regula los parámetros de la jubilación de parlamentarios, plantea que la sesión tenga lugar el próximo jueves a las 8:30, antes de otra sesión extraordinaria prevista para esa mañana, en la que la Cámara de Diputados analizará el polémico proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que regula la jubilación de funcionarios públicos.

El argumento detrás de realizar el análisis de una reforma de la Caja Parlamentaria antes de la sesión sobre la Caja Fiscal es que modificar las jubilaciones parlamentarias, que son vistas por gran parte de la ciudadanía como privilegiadas, daría al Congreso “autoridad moral y política” para luego tomar medidas que afectarán a las jubilaciones de funcionarios públicos como docentes o fuerzas de seguridad, a cuyas cajas deficitarias el Poder Ejecutivo planea introducir cambios como el establecimiento de edades mínimas de jubilación.

Consiguieron las 20 firmas

En conversación con ABC Cardinal este martes, el diputado Hugo Meza confirmó que el pedido de sesión extraordinaria sobre la Caja Parlamentaria consiguió las 20 firmas necesarias para que la Cámara Baja le dé trámite.

Entre los firmantes está el presidente de Diputados, el legislador cartista Raúl Latorre (ANR, Partido Colorado), comentó el diputado Meza, quien dijo esperar que la convocatoria sea oficialmente comunicada a los congresistas en el trascurso de la jornada de hoy.

Por su parte, el diputado Jorge Ávalos Mariño indicó que existe un proyecto de reforma de la Caja Parlamentaria que toma como base una propuesta presentada en 2025 por el diputado José Domingo Adorno (ANR).

“Previsibilidad hasta 2040″ sin aporte del Estado

Entre los criterios de la jubilación parlamentaria que podrían ser modificados se incluye “criterios sobre la edad” y un eventual aumento de los aportes de los parlamentarios.

El diputado Meza afirmó que las modificaciones previstas darían previsibilidad hasta la Caja Parlamentaria hasta 2040, sin necesidad de “un guaraní” de aporte del Estado.

Mientras tanto, se manifestó en oposición a la propuesta de eliminar la Caja Parlamentaria que presentó el diputado opositor Raúl Benítez, argumentando que la eliminación significaría cargar sobre el Estado los pagos que ya perciben parlamentarios jubilados o sus herederos.