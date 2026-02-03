Jubilación vip: piden sesión extra de Diputados para tratar reforma de caja parlamentaria

Este martes la Comisión Permanente del Congreso Nacional –en funciones mientras continúa el receso parlamentario- recibió oficialmente un pedido de convocatoria a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados este jueves para el análisis de una propuesta de modificación de la ley que regula el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo (Caja Parlamentaria).

El pedido de sesión extra para analizar la modificación de esta ley, que regula los parámetros de la jubilación de parlamentarios, plantea que la sesión tenga lugar el próximo jueves, a las 8:30, antes de otra sesión extraordinaria prevista para esa mañana, en la que la Cámara de Diputados analizará el polémico proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que regula la jubilación de funcionarios públicos.

El argumento de los impulsores del pedido –los diputados Jorge Ávalos Mariño (PLRA) y Hugo Meza (ANR)– es que modificar las jubilaciones parlamentarias, que son vistas por gran parte de la ciudadanía como privilegiadas, daría al Congreso “autoridad moral y política” para luego tomar medidas que afectarán a las jubilaciones de funcionarios públicos como docentes o fuerzas de seguridad, a cuyas cajas deficitarias el Poder Ejecutivo planea introducir cambios, como el establecimiento de edades mínimas de jubilación.

Convocatoria en manos de la Comisión Permanente

El pedido formal dirigido al presidente de la Comisión Permanente, el senador Colym Soroka (ANR), lleva la firma de 20 parlamentarios oficialistas y opositores. La Comisión Permanente debe oficializar la convocatoria a la sesión extraordinaria.

En conversación con ABC Cardinal este martes, el diputado Hugo Meza comentó que existe un proyecto para modificar la jubilación parlamentaria en pleno trámite legislativo, que plantearía cambios en la edad de jubilación y un eventual aumento de los aportes de los parlamentarios.