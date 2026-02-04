Diputada sostiene que titular de IPS debe rendir cuentas y ser destituido

El presidente del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, confesó que analizó renunciar tras la muerte en el Hospital Central de la previsional de un paciente que no pudo recibir tratamiento urgente debido a desperfectos técnicos en piezas de equipo médico.

Añadió que tiene planeado reunirse con el presidente Santiago Peña cuando este regrese a Paraguay para analizar la situación en la previsional.

“Acá hay una cuestión estructural que viene desde hace mucho tiempo, una falta de respuesta al sistema. Jorge Brítez es el presidente, el que debe darle la respuesta política a la institución, pero esto debe ser sometido a una revisión profunda”, señaló la diputada Rocío Vallejo.

Seguidamente, manifestó que sería interesante hacer una intervención de todas las áreas del Instituto de Previsión Social, para ver qué no está funcionando. “Lo que ocurrió con el hermano de un viceministro, pero puede ser con cualquiera, va a un extremo que es insostenible”.

“Nosotros estamos insistiendo con el presidente de la Comisión Permanente, Colym Soroka, que convoque al presidente del IPS para que dé una respuesta sobre la situación financiera y sobre todo de estos problemas que se van agravando”, señaló la parlamentaria.

A continuación dejó en claro que IPS no da más en cuanto a prestacion de servicio y el presidente Santiago Peña debe intervenir la gestión de Brítez. “Cómo puede ser que no haya un equipo de funcionarios que esté controlando si los equipos funcionan o no”.

“Hace rato que preocupa la indiferencia y la falta de gestión del presidente del IPS. No se puede seguir con que no funciona la máquina porque no se pagó el seguro. Brítez, antes de salir huyendo, si Peña se lo permite, debe venir al Congreso a dar explicaciones”, sostuvo Vallejo.

Para finalizar se refirió al Presidente Santiago Peña, apuntando que debería prestar más atención a lo que pasa en el país. “Muy bien con todas sus giras internacionales, pero centrarse también en los problemas del país y cambiar a las personas que se deben cambiar”.