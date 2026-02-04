Caso Pavo Real Py: bienes de doleiro fallecido seguirán sujetos a proceso de comiso

Hoy, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, integrado por los magistrados Claudia Criscioni, Camilo Torres y Silvana Luraghi, ratificó las medidas de carácter real impuestas sobre los bienes del doleiro fallecido Óscar Cabreira Pinazo, en el marco del caso Pavo Real Py II.

A través del Auto Interlocutorio (AI) N° 11, la Cámara confirmó el AI N° 387 dictado por el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, el 10 de noviembre de 2025.

A través de la citada resolución ahora ratificada se había decretado, la extinción de la acción penal y en consecuencia, el sobreseimiento definitivo de Cabreira Pinazo. Sin embargo, el juez resolvió mantener la medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar bienes, así como la de embargo de cuentas bancarias y sobre la firma “Pozo Porã SA”, en el proceso de comiso, establecidas al inicio del proceso, en distintas resoluciones dictadas en agosto y setiembre del 2024.

El abogado Richardi David Nara Rodríguez apeló el AI N° 387, específicamente en los puntos relacionados a las cuentas y la empresa del doleiro Cabreira Pinazo. En su recurso refirió que hubo una errónea aplicación de la ley, pues “al disponer la extinción de la acción por la muerte de su defendido corresponde indefectiblemente el levantamiento de toda medida cautelar dispuesta en el proceso”.

Sin embargo, la preopinante Claudia Criscioni votó por ratificar las medidas, manifestando que “sin las medidas cautelares existe el peligro de que estos bienes ya no se encuentren al momento de la realización del juicio”, además de que dichas medidas “son indispensables para poder llevar adelante un eventual procedimiento autónomo de comiso”.

El caso Pavo Real Py II

El doleiro Óscar Cabreira Pinazo estaba investigado en la causa Pavo Real Py II, como presunto colaborador para el lavado de activos provenientes del narcotráfico, junto con Alexandre Rodrigues Gomes y su padre, el diputado fallecido el 19 de agosto de 2024, Eulalio “Lalo” Gomes Batista.

Vínculos entre Cabreira y Santoro

Conversaciones obtenidas de la plataforma de mensajería encriptada “SKY ECC”, intervenida en 2021 por la Policía de Francia, revelaron cómo funcionaban las redes criminales internacionales. Entre ellas, las investigadas en “A Ultranza Py”, por la estructura supuestamente liderada por el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, y “Pavo Real Py II”, por Alexandre Rodrigues Gomes.

A través de los chats obtenidos, la Fiscalía identificó el pin “R8QU8F” en SKY ECC, perteneciente al fallecido Óscar Cabreira, quien interactuaba bajo el alias de SIMBA, como presunto operador financiero de Alexandre Rodrigues; también, el pin “7FE8K2” ligado a Federico Santoro, alias CAPITÁN, ligado a Marset.

Los datos del Ministerio Público indican que Óscar Cabreira y Federico Santoro habrían coincidido en actividades entre el 2019 y 2021. Y a pesar de responder a distintos “patrones” o “clientes”, tenían igual jerarquía operativa horizontal.

Ambos operaban de la misma manera, coordinando sus actividades por “SKY ECC”, además del sistema de “token”, representado por billetes en distintas denominaciones, que consistía en el envío de un código de seguridad representativo del monto de dinero a cobrar como pago por la droga remesada al exterior.

Lalo Gomes gestionó viaje a Bolivia

A través de datos extraídos de celulares, tanto del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, como de su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y Óscar Cabreira, la Fiscalía corroboró que los tres estuvieron involucrados en la planificación y pago de un vuelo a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en febrero de 2020.

La información obtenida da cuenta de que entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, Alexandre Rodrigues pidió ayuda -vía WhastApp- a su padre, Eulalio Gomes, para presupuestar y gestionar el viaje a Bolivia, con un piloto conocido, al que se refiere como “Comandante Sotelo”, también por la misma plataforma de mensajería.

El 7 de febrero de 2020, a pedido del “Comandante Sotelo”, Lalo Gomes le pidió a su hijo Alexandre Rodrigues la lista de pasajeros Bolivia. Por su parte, el último se contactó vía SKY ECC, con el alias BURBERRY y el pin “LQEJGF”, con otro usuario que usaba el pin “R8QU8F” y el alias SIMBA, perteneciente a Óscar Cabreira.

Así, Cabreira le envió la lista de pasajeros: “Alexandre Rodrigues Gomes 6.518.333”, “Óscar Daniel Cabreira Pinazo 3.495.217”, “Ivanor Dametto 3.645.570” y “Luiz Cleversom Bertelli 4.730.712”. Sobre los dos últimos, se presume que también son narcotraficantes.

“Doleiro” realizó el pago del vuelo

Lalo Gomes informó a Sotelo, el día del vuelo, que “la gente ya está en Asunción”. También, le elevó la consulta sobre si “el pago te lleva ahí?”, en referencia al Hangar DECSA.

El día del vuelo, de acuerdo con los datos que se exponen en la referida imputación, se pudo detectar en las conversaciones que mantuvo Óscar Cabreira en la plataforma SKY ECC, que el pago efectivamente se concretó antes del despegue y fue realizado por él mismo. Fueron US$ 9.000 en efectivo, según se observan en los chats.

Durante el vuelo, además, Óscar Cabreira habría sido quien coordinó encuentros con personas, presuntamente integrantes de organizaciones criminales, del vecino país, algunas de ellas incluso conocidas del propio Cabreira. Esto, según suponen desde la Fiscalía, por la familiaridad de trato.

Así también, los registros migratorios obtenidos por la Fiscalía de la Dirección Nacional de Migraciones, el 12 de noviembre de 2024, confirman que Alexandre Rodrigues Gomes y Óscar Cabreira Pinazo, efectivamente viajaron con destino a Bolivia el 10 de febrero de 2020 a las 9:00 y retornaron a Paraguay el 11 de febrero de 2020, a las 23:25.