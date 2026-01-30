Inicio de clases: colegios privados adelantan retorno a las aulas

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), estableció el inicio de clases 2026 para el lunes 23 de febrero, según el calendario escolar oficial para instituciones públicas, privadas y privadas subvencionadas.

No obstante, la fecha no es obligatoria para centros educativos privados o privados subvencionados, que cada año suelen adelantarse. El 2026 no es excepción.

Algunos colegios privados comienzan el año lectivo con los estudiantes este lunes, 2 de febrero. Es el caso del colegio Nihon Gakko, de Fernando de la Mora.

Otra institución que abre sus puertas este lunes es el colegio privado San Sebastián, de San Lorenzo, también en el Departamento Central.

El motivo

Desde el Nihon Gakko aseguraron en un comunicado que, el objetivo “tempranero” (sic), para arrancar en esta fecha es aprovechar al máximo el tiempo para adquirir el aprendizaje significativo de los contenidos de las materias del currículum ministerial e institucional.

Así, agregaron, completan de “manera adecuada” los 200 días de clases que solicita el MEC.

Patricia Toyotoshi, presidenta de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay (Aiepp), explicó que para muchos de los centros educativos del sector, el primer día de clases está marcado para la semana del 9 de febrero, es decir, la segunda semana del próximo mes.

“Sin embargo, la variación se encuentra en la propuesta pedagógica que se implementará en un período específico (en cada institución)”, expresó.

Recomendación

Históricamente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO), recomienda unos 200 días de clases al año, principalmente para países en desarrollo como Paraguay.

De acuerdo con el calendario establecido por el MEC este año, contando desde el 23 de febrero, el país alcanzaría los 184 días de clases, efectivos hasta el 30 de noviembre. Los profesores tendrían unas 200 jornadas laborales.