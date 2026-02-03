No hay sistema: plataforma del MEC tiene fallas desde hace más de un año

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tiene fallas constantes en su plataforma y su data center, por lo menos desde octubre del 2024, cuando todo su sistema colapsó, incluido el Sistema Integrado de Gestión (Sigmec).

El 21 de octubre del 2024, desde la cartera educativa confirmaron el hackeo de su plataforma, admitiendo problemas de seguridad para defenderse de este tipo de ataques, que afectaron a todo su sistema. La página web quedó inactiva durante casi 48 horas.

La situación afectó a un concurso público para acceder al Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), igual que ocurre actualmente, cuando hay dificultades para registrarse, según denuncias de docentes.

El 9 de abril del año pasado, luego de dos meses de iniciadas la clases, estudiantes y sus familias protestaron en varias instituciones educativas públicas debido a la falta de docentes, que dejaba a miles sin desarrollar contenido, deambulando por el patio. En ese entonces, desde el MEC también alegaron que la falta de docentes era por el colapso del Sigmec, lo que impedía confirmar cargos vacantes.

Más fallas

El 8 de octubre del año pasado, otra vez, el MEC sufrió el hackeo de todo su sistema, que bloqueó el acceso al Sigmec, al Registro Único del Estudiante (RUE) y a la carga de informes para el programa Hambre Cero.

Nuevamente, el sistema falló por varios días, aunque en ese momento no se llevaba a cabo ningún concurso público para acceder a rubros interinos.

Las fallas de la plataforma persisten pese a que el MEC invirtió, solo en la seguridad de todo su data center, en una licitación, casi US$ 2 millones (G. 15,5 mil millones), a finales del 2024, es decir, hace más de un año.

Cambios

A mediados de enero de este año, luego de varias fallas en la seguridad y en el colapso del sistema, el ministro de Educación, Luis Ramírez, cambió al director general de TIC, Marcos Rotela, y nombró en su lugar a Hugo Tarabini.

El cambio de personal coincidió con unas declaraciones del ministro de Educación, Luis Ramírez, quien aseguró que proponen “unificar” todo el sistema informático, que actualmente se encuentra “disperso” en varias plataformas, todas dentro de su sitio web.

Pero nuevamente la cartera educativa se excusó en el colapso del Sigmec, luego que miles de profesores denunciaran este fin de semana que no podían acceder al sitio para inscribirse a los rubros docentes vacantes en escuelas y colegios públicos de todo el país, en el marco de un nuevo concurso, exclusivo para quienes ya integran el BDEE.

Tras los problemas en el sistema, el MEC extendió el plazo para inscripciones del nuevo llamado a concurso, hasta hoy, miércoles 4 de febrero, a las 20:00. Intentamos comunicarnos con el nuevo director de TIC del MEC, Hugo Tarabini, para consultarle sobre las dificultades que reportan los educadores para acceder a la plataforma correspondiente, pero no respondió a nuestras preguntas.