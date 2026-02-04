Esto argumenta el abogado que pidió quiebra de la Essap

El profesional del derecho explicó que presentó ante la Justicia un pedido de declaración de quiebra de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) apoyado en antecedentes judiciales que se remontan al año 2004 y en la existencia de sentencias firmes que, según afirmó, nunca fueron cumplidas. Es decir, el juicio tiene ya más de 20 años.

Radice relató que hace dos décadas representó a la Municipalidad de San Bernardino en una demanda por cobro de impuestos contra la entonces Corposana. Indicó que la empresa perdió el proceso en todas las instancias, así como las regulaciones de honorarios. Incluso, resaltó que se rechazó el pedido de inconstitucionalidad planteado como última instancia.

Pagos selectivos de deudas

Según explicó, la ley de quiebras permite solicitar la declaración de quiebra incluso con la existencia de una sola acreencia, cuando se verifica una cesación de pagos. En ese sentido, sostuvo que Essap no solo acumula numerosas demandas y acreedores insatisfechos, sino que además incurre en “pagos selectivos”, lo que, a su criterio, configura una causal clara de quiebra.

“El efecto de la declaración de quiebra es la administración del fallido por parte de la sindicatura de quiebra”, precisó Radice. En contacto con ABC Cardinal, aclaró que no se trata de que la empresa se declare en quiebra por voluntad propia, sino de que sea sometida al control judicial correspondiente.

El abogado señaló que actualmente no es posible conocer el monto total de las deudas de Essap, ya que esa información debe surgir de la investigación preliminar del juzgado, que emplazará a la empresa a presentar sus cuentas de administración.

También pidió la declaración de quiebra de Vox

Radice informó que el pedido fue presentado el pasado 2 de febrero ante el Juzgado Civil y Comercial de Asunción, Secretaría 40, a cargo del juez Juan Martín Palacios, el mismo magistrado que entiende también otra solicitud de quiebra planteada por él mismo, pero contra la empresa Vox (Hola Paraguay SA). Recordó que esa causa ya se inició hace dos años y sigue en curso.

Radice advirtió además que el caso de la Essap podría derivar en responsabilidades penales por lesión de confianza, al considerar que la dilación sistemática de los juicios y el no pago oportuno de las obligaciones generan intereses y costas que terminan perjudicando patrimonialmente a la propia empresa.

Dos empresas estatales mal administradas, sostuvo

En otro momento, Radice cuestionó la situación financiera de empresas estatales que operan como sociedades de derecho privado, y que, según afirmó, deberían ser altamente rentables por la naturaleza de los servicios que prestan. Señaló que resulta contradictorio que el Estado paraguayo pierda dinero en rubros como la telefonía celular y el suministro de agua potable, actividades que describió como “negocios históricamente rentables a nivel mundial”.

En ese sentido, sostuvo que esta realidad evidencia una falla estructural en la administración de estas entidades, creadas bajo esquemas jurídicos híbridos que, a su criterio, generan privilegios en la gestión y ausencia de controles efectivos. Para el abogado, estos “engendros”, como los definió, terminan convirtiéndose en un problema para la propia administración pública.