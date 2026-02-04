IPS Campo Vía: faltan especialistas y medicamentos, y sobran denuncias

Uno de los reclamos más graves que hacen los pacientes de IPS Campo Vía es la ausencia de especialistas en cardiología. En áreas sensibles, como clínica médica y pediatría, la atención se reduce a un solo profesional por turno, claramente insuficiente para la alta demanda de pacientes.

Esta realidad afecta con mayor dureza a los adultos mayores, quienes llegan desde distintos puntos hasta el hospital y terminan regresando a sus casas sin atención médica ni medicamentos, tras largas horas de espera y un considerable desgaste físico.

Este es el caso de María Ozuna (85), quien llegó sola, cansada y con visibles dificultades para respirar debido a un problema cardíaco, acompañada de taquicardia. La mujer consultó si contaban con un especialista en cardiología para acceder a sus medicamentos, pero la respuesta fue contundente: no había cardiólogos ni médicos clínicos disponibles.

“¿Qué voy a hacer? Me dijeron que vuelva el lunes, porque no hay cardiólogo y tampoco clínico. Son los únicos que pueden recetar mi medicamento. Voy a tener que venir de nuevo, no tengo otra salida”, lamentó la mujer, quien agregó que para llegar hasta el hospital debe gastar cerca de G. 50 mil en traslados y refrigerios.

A esta precariedad se suma el deterioro visible de la infraestructura. Salas de espera sin acondicionadores de aire o con equipos averiados, sillones rotos y baños en condiciones deplorables forman parte del panorama cotidiano del hospital.

El faltante de medicamentos es otro punto crítico. Pacientes denuncian la falta de fármacos para tratamientos cardiológicos y para enfermedades crónicas como diabetes y colesterol. Incluso quienes logran ser atendidos se ven obligados a retirarse sin los medicamentos recetados..

La directora de IPS Campo Vía, Dra. Alba Ramos, respondió ante los reclamos que se encuentran evaluando la contratación de otro especialista en cardiología.

“Teníamos un cardiólogo, pero fue trasladado a Encarnación porque su familia reside allí. Normalmente contamos con dos médicos clínicos y dos pediatras por turno; excepcionalmente hay uno solo, cuando alguno presenta reposo”, explicó.

Supuesta injerencia política

A este escenario se suman denuncias de presunta injerencia política en la gestión del hospital. Según versiones de pacientes, abundan los pedidos de atención preferencial para personas que no contarían con el seguro médico del IPS.

Sobre el punto, Larissa Morel explicó que estas solicitudes se dan a menudo, y casi todos los pacientes las escuchan. “Sabemos que es cierto. En una ocasión, un joven se acercó y mencionó que venía de parte de la intendenta de Capiatá, Laura Gamarra (ANR-HC), la concuñada de la directora. Los que vienen tienen el aval de la directora de Campo Vía para que sean atendidos”, sostuvo.

Ramos negó cualquier vínculo político o familiar con la intendenta y rechazó recibir presiones. “Es mentira que sea afín o pariente de la intendenta de Capiatá, y tampoco recibo presión política”, puntualizó.