Senador denuncia nexos políticos y jurídicos detrás de la Mafia de los Pagarés

El presidente de la Comisión Permante del Congreso, Colym Soroka, confirmó que invitará a los Ministros de la Corte la próxima semana para conversar sobre la situación de la Mafia de los Pagarés. Además, adelantó que mañana presentará un proyecto para que todas las personas que fueron afectadas por descuentos indebidos, sean resarcidas por parte de las empresas.

“A nuestros representantes de la Corte les adelanto que la Comisión Permanten les va a invitar, con mucho cariño, a que vengan una mañana a explicarnos lo que le está afectando a la parte más vulnerable de la población. La parte que no tiene para defenderse y la que fue golpeada por muchos años", mencionó el senador Soroka.

Seguido adelantó que la invitación para los nueve Ministros de la Corte es para el próximo martes a las 10:00 en la sala Paz del Chaco. “Les pedimos que hagan un poquitito de tiempo porque esto es algo que afecta a la Nación paraguaya y es algo que realmente necesitamos conocer todos los paraguayos”.

Además, adelantó que presentará un proyecto de ley para tratar de recuperar eso que las empresas cobraron de forma fraudulenta a los afectados por la Mafia de los Pagarés.

“¿Cómo podemos ser legisladores, hacer una Comisión de Investigación, para no pague la culpa nadie? Mañana va a estar en mesa para que firmen los senadores que quieran firmar. Va a ser una ley donde todos los casos que ya han sido demostrados cobros compulsivos, cobros indebidos tienen que volver a reponer ese daño", sostuvo el senador.

Y remarcó: “Estas empresas deben responder por sus actos. No pueden salir de esto impunes”.

Cunado se le mencionó que las víctimas denuncian que siguen operando de forma impune a lo que contestó. “Eso es porque hay gente muy poderosa detrás de esto. Esta es una causa justa y que pueda llegar a buen puerto. Estoy preparado para la tormenta que se me va a venir”

“Gente que realmente tiene demasiado poder económico. Tienen aliados políticos y jurídicos. Entonces, no es cualquier cosa esto.

Ante la consulta de si cree que sus colegas van a firmar a favar del proyecto que va a presentar, indicó que no cree que nadie se anime a votar en contra.