Caja fiscal: advierten que la reforma podría retirar al 40% de los magistrados

El profesional del derecho, por solicitud de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP) y su titular, Dr. Ángel Daniel Cohene, analizó esta semana el anteproyecto de ley que pretende reformar el Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público o Caja Fiscal.

Al respecto, alertó sobre una inminente “catástrofe para el sistema de justicia” ante la posibilidad de una salida masiva de magistrados vía jubilación si se aprueba la reforma de la Caja Fiscal.

“Hay cerca de 200 magistrados que tienen resolución en mano de la Dirección de Jubilación y Pensión del Ministerio de Economía, que de sancionarse esta ley, directamente se jubilan. Y aparte, hay 400 (magistrados) que están tramitando ese pedido. (…) ¿Qué quiere decir esto? De 1.056 magistrados, el 40% se jubila con la sanción de esta ley”, explicó Barboza al medio digital El Observador Py.

Según el magistrado, esta situación se traduciría en una acentuada mora judicial y un conflicto institucional que generará el déficit de personal.

Añadió que, a su juicio, la reforma tendrá un impacto significativo “en la ciudadanía y en el ejercicio de la profesión de abogado”. Manifestó su preocupación por la “celeridad desmedida” con la que se está tratando el asunto que terminaría provocando un “daño social sumamente profundo”.

Incidencia mínima

El camarista argumentó que la reforma es una medida desproporcionada, ya que la caja de la magistratura, según los datos compartidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tiene una incidencia mínima en el déficit total del sistema previsional, comparado con otros sectores.

Según informes del MEF, el déficit de la Caja Fiscal alcanzó los US$ 380 millones al cierre de 2025. Dentro de este total, el sector de los Magistrados Judiciales presentó el menor saldo negativo entre los deficitarios, registrando US$ 6 millones.

El Dr. Barboza sostiene que el reciente déficit de US$ 5 millones registrado en 2024 fue un efecto directo del temor que genera la propuesta de modificación legal, y advirtió que la eventual sanción de la ley “agravará la situación económica de la caja”.

Falta de diálogo con el sector

El magistrado cuestionó la gestión del proceso legislativo, reclamando la falta de diálogo con el sector. A la par, instó además a “frenar la cuestión y atender las consecuencias sociales profundas” que podría acarrear la reforma.

En este contexto, tanto jueces como fiscales y defensores públicos reclaman un debate abierto antes del tratamiento legislativo, que hasta el momento se mantiene a realizarse en la mañana de este jueves 5 febrero, en la Cámara de Diputados.

Tras el paro simbólico realizado frente a la sede del Poder Judicial, referentes del sector anunciaron que si no se suspende la sesión de mañana, se movilizarán desde las 8:30 hacia el Congreso, para sumarse a los gremios de docentes, policías y militares jubilados, que también se oponen al proyecto presentado por el Ejecutivo.

